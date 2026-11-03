* printre rutele pe care vor circula noile rame electrice se află Brașov – Iași, Galați – Iași/Suceava, Constanța – Iași/Suceava

Producătorul polonez PESA a finalizat livrarea celor 20 de rame electrice Inter-Regio, comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Noile trenuri sunt destinate călătoriilor de mediu și lung parcurs, iar printre rutele pe care vor circula se află și mai multe legături feroviare cu Iașul.

Iașul, conectat prin mai multe rute cu noile trenuri

Fiecare garnitură este formată din trei vagoane. Toate cele 20 de rame au fost recepționate și livrate până la sfârșitul lunii octombrie 2026, conform calendarului actualizat. Contractul inițial, semnat în decembrie 2023, avea o valoare de aproape 168 de milioane de euro, iar termenul de livrare era stabilit pentru anul 2027. În mai 2025, la solicitarea autorității contractante, calendarul a fost accelerat, astfel încât livrările să fie încheiate în octombrie 2026.

Potrivit informațiilor oficiaale, noile rame electrice vor fi introduse pe următoarele trasee: Brașov – Iași, Galați – Iași/Suceava, Constanța – Iași/Suceava, Reșița Sud – Timișoara Nord, Cluj-Napoca – Craiova, Galați – Constanța, București – Călărași.

Încă nouă trenuri, în a doua jumătate a anului 2027

Achiziția nu se oprește la cele 20 de rame deja livrate. În mai 2025, ARF a activat opțiunea de cumpărare a încă nouă trenuri electrice, în valoare de aproximativ 75,6 milioane de euro. Livrarea acestora este programată pentru a doua jumătate a anului 2027.

Astfel, valoarea totală a contractului ajunge la peste 243,5 milioane de euro.

PESA va asigura și mentenanța flotei pentru o perioadă de 15 ani, folosind resurse locale și personal specializat din România. Reprezentanții companiei susțin că obiectivul este menținerea trenurilor în stare permanentă de funcționare și dezvoltarea unei prezențe stabile pe piața românească.

Finalizarea livrării celor 20 de rame reprezintă un pas important în programul de înnoire a materialului rulant, însă introducerea efectivă în circulație și calendarul curselor pe fiecare rută vor depinde de etapele operaționale următoare. Daniel BACIU