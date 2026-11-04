Lectorul Ionuț-Alexandru Toader, destituit din funcția didactică!

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași afinalizat ancheta în cazul lectorului universitar doctor Ionuț-Alexandru Toader, de la Facultatea de Drept, și a decis destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare. Hotărârea vine după constatarea unor abateri extrem de grave de la normele de etică și deontologie universitară.

Potrivit concluziilor Comisiei de Etică, cadrul didactic a încălcat prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023 și ale Codului de etică al UAIC, fiind reținute folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite.

Decizia este una dintre cele mai dure sancțiuni pe care le poate aplica universitatea în astfel de cazuri. Persoana vizată are însă dreptul să conteste hotărârea în termen de 30 de zile.

În urma scandalului, UAIC a transmis un mesaj ferm de solidaritate cu studentele afectate, condamnând categoric hărțuirea sexuală și recunoscând suferința și efectele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a victimelor.

Mai mult, universitatea anunță că va oferi gratuit consiliere psihologică studentelor afectate și va suporta inclusiv costurile serviciilor oferite de specialiști din afara instituției, dacă acestea aleg să apeleze la ajutor extern.

Un anunț important îi vizează pe cei care au fost nevoiți să-și întrerupă sau să abandoneze studiile din cauza situațiilor de hărțuire. UAIC le invită să revină la facultate și promite că își vor putea relua studiile în aceleași condiții ca înainte: pe locuri bugetate, dacă au beneficiat anterior de finanțare de la stat, sau pe locuri cu taxă, după caz.

Conducerea universității transmite că nicio studentă nu trebuie să fie penalizată academic sau financiar pentru ceea ce a trăit și promite sprijin, discreție și confidențialitate.

Hotărârea Comisiei de Etică a fost publicată în formă anonimizată pe site-ul UAIC. Cazul zguduie mediul universitar ieșean și ridică întrebări grave despre siguranța studentelor și responsabilitatea instituțiilor de învățământ. Carmen DEACONU