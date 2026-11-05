De ce tace PSD la Iași?

Bogdan Cojocaru, liderul PSD local, nu explică ieșenilor ce vor social-democrații să facă după plecarea prefectului!

Tăcere suspectă în tabăra PSD Iași, într-un moment politic extrem de important pentru județ. Deși social-democrații se află în fața unei oportunități majore de a-și consolida influența administrativă, liderul organizației județene, Bogdan Cojocaru, nu a ieșit încă în fața ieșenilor pentru a explica ce intenționează partidul să facă în actualul context.

Poate că nici măcar conducerea locală nu se aștepta să primească o asemenea oportunitate. Poate că deciziile se iau exclusiv la București, iar liderii ieșeni așteaptă undă verde de la centru. Sau poate că PSD încă negociază și nu are stabilită formula prin care vrea să valorifice această situație. Sunt numeroase întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară.

Cert este că Iașul se află într-o situație administrativă delicată: județul cu aproximativ un milion de locuitori a rămas fără prefect, adică fără reprezentantul Guvernului în teritoriu. Într-un asemenea moment, tăcerea celei mai importante organizații politice din județ ridică inevitabil semne de întrebare.

Ce urmărește PSD Iași? Are Bogdan Cojocaru un plan sau așteaptă instrucțiuni de la București? Cine negociază și ce funcții sunt puse pe masă? Deocamdată, ieșenii nu au primit nicio explicație.

Într-un județ de importanța Iașului, jocurile politice nu ar trebui să se desfășoare în spatele ușilor închise, fără ca oamenii să știe cine își asumă responsabilitatea pentru conducerea administrației guvernamentale din teritoriu.