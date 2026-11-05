Tinerii din Iași ar putea primi 500 de lei pentru chirie și reduceri de 50% la transport

Vești importante pentru tinerii din Iași care se luptă să-și acopere cheltuielile lunare. Un proiect legislativ depus în Parlament propune acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei și reducerea cu 50% a costurilor de transport pentru persoanele cu vârste între 18 și 29 de ani, care au salarii nete de cel mult 4.000 de lei pe lună.

Inițiativa aparține deputaților USR Alin Stoica și Diana Stoica, alături de parlamentari ai altor formațiuni politice, și urmărește să le ofere tinerilor posibilitatea de a locui pe cont propriu în orașele în care muncesc.

Potrivit proiectului, cei care îndeplinesc condițiile ar putea primi 500 de lei lunar pentru plata chiriei în Iași. Ajutorul ar fi de 600 de lei în București și Cluj-Napoca și de 400 de lei în celelalte localități.

Pentru a beneficia de bani, tinerii trebuie să aibă un contract de muncă cu normă întreagă și un venit net lunar de maximum 4.000 de lei. De asemenea, trebuie să aibă un contract de închiriere valabil pentru cel puțin șase luni, să nu dețină o locuință și să nu închirieze imobilul de la rude până la gradul al IV-lea inclusiv. Nu sunt eligibili cei care ocupă locuințe sociale, de serviciu, de necesitate sau destinate tinerilor.

Proiectul aduce și o altă facilitate importantă: reducerea cu 50% a abonamentelor pentru transportul public local, metropolitan și integrat, dar și a abonamentelor feroviare nominale de navetă. Măsurile ar urma să fie disponibile inclusiv pentru tinerii care lucrează cu jumătate de normă, dacă sunt înscriși la cursurile unei instituții de învățământ acreditate.

Sprijinul ar putea fi acordat pentru o perioadă de maximum 36 de luni, indiferent dacă beneficiarul lucrează cu normă întreagă sau parțială, în condițiile prevăzute de inițiativă.

Deocamdată, este vorba despre un proiect legislativ, nu despre o facilitate deja aplicabilă. Pentru tinerii din Iași, adoptarea propunerii ar putea însemna însă o reducere importantă a cheltuielilor lunare, într-un oraș în care chiria și transportul reprezintă costuri semnificative pentru cei aflați la început de carieră. Carmen DEACONU