Ministrul Rogobete, programat la consultație la Iași abia  în decembrie!

Pacienţii care vor să obţină o consultaţie în ambulatoriul Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iaşi trebuie să mai aştepte. Acest răspuns i-a fost dat chiar ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete. El a sunat la mai multe spitale din ţară pentru a verifica dacă pacienţii pot obţine programări, după ce a primit numeroase sesizări privind dificultăţile de acces la consultaţiile din ambulatoriile publice. La Spitalul de Copii din Iaşi răspunsul primit a fost că trebuie să revină după 11 noiembrie pentru a obţine o programare în luna decembrie.

Ministrul a povestit că a încercat să obţină o consultaţie pentru bunica sa, sunând la spitale din Timişoara, Constanţa, Sibiu, Iaşi şi Bucureşti. În timp ce la Constanţa şi Timişoara a reuşit să obţină programări în două-trei zile, experienţa din celelalte spitale a fost diferită. „La Iaşi m-au plimbat printre trei-patru telefoane şi am aflat că nu se poate”, a declarat Alexandru Rogobete.

În urma acestor situaţii, ministrul a anunţat verificări. Corpul de Control urmează să analizeze programările, pontajele şi numărul serviciilor decontate în ambulatoriul de specialitate în ultimele trei luni. „Uneori pare imposibil să te poţi programa în ambulatoriul de specialitate. Alteori, chiar spitalul public îţi recomandă un alt loc. Voi demara începând de mâine un corp de control extins, pentru a verifica toate pontajele, toate programările, în ambulatoriul de specialitate de la anumite spitale. Nu sunt fericit pentru ce am descoperit astăzi, cu toate că am avut spitale şi exemple de bună practică”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Situaţia readuce în discuţia publică probleme mai vechi legate de respectarea programului de lucru şi activitatea medicilor din sistemul public şi cel privat. Doi dintre foştii manageri de la Spitalul de Copii au criticat, şi interzis, fie activităţile private desfăşurate în cadrul spitalului, fie programarea consultaţiilor la cabinetele lor private. Declaraţiile de la acea vreme au provocat controverse mari în rândul personalului medical. Laura RADU