Ploile au ruinat lucrările pe Autostrada Moldovei! Deschiderea din decembrie, incertă!

* Autostrada A7 se apropie de 80% pe lotul Bacău - Pașcani * deși UMB accelerează lucrările și aduce tot mai multă forță de muncă și utilaje pe șantier, deschiderea circulației în 2026 este încă sub semnul întrebării

Vești din ce în ce mai îngrijorătoare de pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7. Deși constructorul român UMB a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 77% pe lotul 1 Săucești - Trifești, unul dintre cele mai importante tronsoane ale sectorului Bacău - Pașcani, întârzierile pun sub semnul întrebării deschiderea circulației până la sfârșitul anului.

Practic, ploile căzute în utima săptămână au „sabotat” șantierul, ritmul de lucru a fost unul destul de scăzut, iar perspectivele nu sunt dintre cele mai îmbucurătoare. Lucrările continuă, echipele sunt mobilizate în mai multe puncte ale șantierului, inclusiv la amenajarea nodurilor rutiere și finalizarea structurilor de pe traseu, însă vremea continuă să dea bătăi de cap constructorului.

În aceste zile, UMB intervine în zona nodului rutier Filipești - Oniscani, unde lucrează la conexiunile cu infrastructura existentă. Totodată, muncitorii montează parapete metalice mediane și marginale, execută lucrări de asfaltare, suprabetonare a podurilor și viaductelor, montează rosturi de dilatație și amenajează rampele de racordare.

Deși lotul Săucești - Trifești este cel mai avansat dintre cele trei tronsoane Bacău - Pașcani, deschiderea circulației în 2026 nu este încă sigură. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a avertizat din nou că respectarea termenului depinde de asigurarea finanțării necesare și de condițiile meteorologice din ultimele luni ale anului.

Dacă timpul nu va mai fi capricios și ploile se vor opri, șansele ca deschiderea să fie oficializată la final de an sunt încă mari. În caz contrar, lucruile se complică.

30,3 kilometri de autostradă și trei noduri rutiere importante!

Lotul Săucești - Trifești are o lungime de 30,3 kilometri și cuprinde trei noduri rutiere: Bacău Nord, care va asigura legătura cu Varianta de Ocolire a municipiului Bacău, Filipești, prin care traficul va fi direcționat către DN2, și Roman Sud, în zona Secuienii Noi.

Proiectul este unul complex și include 34 de poduri și pasaje, precum și un viaduct spectaculos, cu o lungime de 567 de metri.

Contractul, în valoare de aproximativ 1,638 miliarde de lei fără TVA, este executat de asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – SA & PE Construct.

Complicații și pe ultimele loturi din A7

Nici celelalte două loturi nu au ajuns încă la un stadiu care să permită o deschidere iminentă. Pe tronsonul Trifești - Gherăești, progresul fizic a depășit 60%, în timp ce pe lotul Mircești - Pașcani, cu o lungime de 28,09 kilometri, lucrările au trecut de 55%.

Așadar, Autostrada Moldovei avansează, iar UMB continuă mobilizarea pe toate cele trei șantiere. Rămâne însă de văzut dacă autoritățile vor asigura fluxul financiar necesar și mai ales dacă timpul va permite finalizarea lucrărilor, pentru ca șoferii să circule pe măcar 30 de kilometri din autostrada Bacău - Pașcani înainte de sfârșitul anului. În caz contrar, deschiderea va fi amânată.

Daniel BACIU