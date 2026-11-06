Alarmă pe piața imobiliară! Doar 671 apartamente vândute în octombrie, la Iași

Piața imobiliară dă semne tot mai clare de răcire, iar Iașul nu face excepție. Deși municipiul rămâne unul dintre cele mai importante centre imobiliare din România, datele pentru luna octombrie arată că tranzacțiile sunt în scădere, într-un moment în care achiziția unei locuințe devine tot mai dificilă pentru mulți români.

Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în octombrie 2026 au fost vândute la nivel național 55.687 de imobile, cu 2.666 mai puține decât în septembrie. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, scăderea este și mai evidentă: minus 2.815 tranzacții, respectiv aproape 5%.

Iașul își păstrează însă un loc important pe harta imobiliară a țării. În municipiu au fost înregistrate 949 de tranzacții cu imobile, ceea ce plasează capitala Moldovei pe locul al treilea între reședințele de județ, după Timișoara, cu 1.186 de tranzacții, și Constanța, cu 1.036.

Nici la capitolul apartamente Iașul nu stă rău în clasament. Județul ocupă locul al șaselea la nivel național, cu 671 de unități individuale vândute în octombrie. În față se află Bucureștiul, cu 4.857 de apartamente, Constanța (1.012), Timiș (991), Cluj (802) și Ilfov (691).

Dar dincolo de pozițiile din clasament, cifrele naționale transmit un semnal îngrijorător. În octombrie au fost înregistrate numai 27.746 de ipoteci, cu 6.338 mai puține decât în aceeași lună din 2025. Cu alte cuvinte, și activitatea de creditare garantată cu proprietăți imobiliare este în scădere.

La nivel național, Bucureștiul conduce detașat la tranzacții, cu 11.086 de imobile vândute, urmat de Ilfov (3.462) și Constanța (2.856). La polul opus se află Teleorman, cu doar 32 de vânzări.

Un alt indicator important este reprezentat de cele 591 de operațiuni de înscriere și recepție a bunurilor viitoare, realizate în baza Legii nr. 207/2025, menită să ofere mai multă siguranță cumpărătorilor de locuințe aflate încă în construcție.

Așadar, Iașul rămâne în prima linie a pieței imobiliare din România, însă scăderea tranzacțiilor și reducerea numărului de ipoteci arată că febra cumpărăturilor de locuințe începe să se domolească. Piața intră într-o perioadă tot mai dificilă, iar următoarele luni vor arăta cât de puternic va fi resimțită această răcire. Daniel BACIU