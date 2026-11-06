Polițiștii au găsit o grenadă ofensivă în casa unui ieșean!

Nu mai puțin de 12 percheziții domiciliare au fost desfășurate vineri, 6 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, într-un dosar penal care vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Anchetatorii au făcut descoperiri alarmante: arme neletale, mii de elemente de muniție și chiar o grenadă de mână ofensivă!

Acțiunea a fost organizată de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Iași, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2025 – septembrie 2026, una dintre persoanele bănuite ar fi achiziționat fără drept o armă, în timp ce alte persoane ar fi cumpărat muniție neletală prin comenzi online, de pe o platformă și prin intermediul unui site.

În timpul celor 12 descinderi, polițiștii au legitimat 14 persoane și au ridicat o cantitate impresionantă de obiecte: 9 arme neletale, o grenadă de mână ofensivă, 7.590 de elemente de muniție de tip diabol, 75 de articole pirotehnice din categoria P1 și 21 de plase de pescuit monofilament.

Descoperirea grenadei ofensive ridică un semnal de alarmă în anchetă, în timp ce cantitatea mare de muniție și armele găsite sunt acum verificate de specialiști.

La acțiune au participat și polițiști de la Investigarea Criminalității Economice, Criminalistică, Poliția Târgu Frumos, Poliția Pașcani și Secția 6 Poliție Rurală Pașcani, alături de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției. Andrei TURCU