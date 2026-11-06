Criză gravă de medicamente la Iași! Pacienții cu afecțiuni psihice nu-și mai găsesc tratamentele în farmacii

Alarmă în sistemul medical! Medicamentele prescrise pacienților cu afecțiuni psihice sunt tot mai greu de găsit în farmaciile ieșene și cele din întreaga țară, iar situația riscă să aibă consecințe dramatice pentru mii de bolnavi. Patru organizații profesionale din domeniul psihiatriei au lansat un apel urgent către autorități, avertizând că întreruperea tratamentelor poate provoca agravarea bolilor, reapariția simptomelor și chiar internarea pacienților în spitale.

Problema devine tot mai apăsătoare pentru bolnavi și familiile acestora, care ajung să caute medicamentele prescrise în numeroase farmacii, fără să primească informații clare despre momentul în care acestea vor reveni în stoc. În unele cazuri, rezervele de medicamente se epuizează, iar pacienții riscă să rămână fără tratamentul de care depinde stabilitatea lor.

„O rețetă nu este suficientă dacă medicamentul nu se găsește!”, avertizează reprezentanții celor patru organizații: Asociația Ambulatoriului de Psihiatrie, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie și Societatea de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România.

Medicii atrag atenția că întreruperea involuntară a medicației poate avea efecte extrem de serioase

Printre riscuri se numără revenirea sau agravarea simptomelor, pierderea echilibrului clinic și apariția sindromului de sevraj. În anumite situații, starea pacienților se poate deteriora atât de mult încât este necesară spitalizarea.

Nici înlocuirea medicamentelor nu este o soluție care poate fi aplicată la întâmplare. Fiecare tratament este stabilit în funcție de diagnostic, de reacția organismului și de particularitățile pacientului. Orice schimbare trebuie făcută numai cu evaluarea și monitorizarea medicului curant.

Cele patru organizații cer intervenția urgentă a Ministerului Sănătății, ANMDMR și CNAS pentru restabilirea aprovizionării, publicarea unor informații clare despre medicamentele indisponibile și comunicarea termenelor de reaprovizionare.

Medicii invocă inclusiv Legea sănătății mintale nr. 487/2002, care prevede accesul gratuit la medicamente pentru persoanele cu tulburări psihice monitorizate în ambulatoriu, prin sistemul de asigurări de sănătate.

Mesajul specialiștilor este categoric: pacienții nu trebuie lăsați fără tratamente din cauza problemelor de aprovizionare. În psihiatrie, continuitatea medicației poate face diferența dintre stabilitate și o nouă criză medicală. Nicoleta ZANCU