* Romanian Creative Week a intrat în competiția internațională Best Event Awards World 2026, unde se confruntă cu spectacole de anvergură și ceremoniile Jocurilor Olimpice Milano Cortina

Iașul ajunge pe scena marilor evenimente culturale ale lumii. Romanian Creative Week (RCW), festivalul care a adunat în luna mai peste 1.500 de artiști și creativi, a fost selectat printre finaliștii Best Event Awards World 2026. Proiectul ieșean concurează la categoria Cultural Event, alături de Cirque du Soleil și de producțiile realizate pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Câștigătorii vor fi anunțați pe 27 noiembrie, la Veneția.

Competiție cu 552 de proiecte din întreaga lume

Nominalizarea plasează Romanian Creative Week într-o competiție care a atras anul acesta 552 de proiecte, înscrise de 154 de agenții din 38 de țări. Best Event Awards World, organizată de ADC Group, a ajuns la ediția a XXI-a și recompensează creativitatea, inovația, implicarea publicului și performanța în organizarea evenimentelor.

Lista scurtă a fost anunțată pe 4 noiembrie, după evaluarea dosarelor de către un juriu internațional. Printre concurenții proiectului ieșean se află „ALIZÉ”, spectacolul companiei canadiene Cirque du Soleil, ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026 și ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, ultimele două fiind înscrise de compania italiană Filmmaster.

La aceeași categorie figurează și „Frankfurt: City of WOW!”, proiect german asociat programului World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026, „Il mito diventa futuro”, realizat pentru Jocurile Mediteraneene de la Taranto, dar și proiecte culturale din Franța și Germania.

Pentru Romanian Creative Week, nominalizarea reprezintă o recunoaștere internațională a unui proiect născut și dezvoltat la Iași, care concurează acum cu producții realizate de unele dintre cele mai cunoscute companii din industria mondială a spectacolelor.

Peste 700 de evenimente organizate la Iași

Proiectul înscris în competiție, „Romanian Creative Week – Sharing Joy 2026”, reprezintă ediția desfășurată la Iași între 13 și 24 mai 2026. Timp de 12 zile, orașul a găzduit peste 700 de evenimente, la care au participat peste 1.500 de artiști și profesioniști din industriile creative.

Romanian Fashion Week, expozițiile de artă contemporană, spectacolele de dans, instalațiile artistice, proiectele de design, conferințele și intervențiile în spațiul public au transformat Iașul într-un punct de întâlnire pentru creatori din România și din străinătate.

Amploarea programului și diversitatea domeniilor reunite constituie principalele atuuri ale festivalului organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC). Organizația a fost înființată la Iași în august 2011 și a dezvoltat, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare a industriilor creative.

Romanian Creative Week și-a extins prezența și în București. Între 2 și 8 octombrie 2026, cea de-a doua ediție RCW X Bucharest a adus în Capitală proiecte de modă, arte vizuale, dans, film și dezbateri, continuând programul prezentat în primăvară la Iași.

Verdictul internațional vine pe 27 noiembrie

Finaliștii Best Event Awards World își vor prezenta proiectele pe 26 noiembrie, în fața juriului reunit la Palazzo del Casinò, în Lido di Venezia. Premiile vor fi decernate pe 27 noiembrie, la Palazzo del Cinema, în cadrul unei ceremonii care reunește profesioniști ai industriei internaționale a evenimentelor.

Până la anunțarea câștigătorilor, Romanian Creative Week are deja confirmată prezența pe lista scurtă a competiției mondiale. Între timp, organizatorii pregătesc următoarea ediție a festivalului ieșean, programată între 12 și 23 mai 2027. Clara DIMA