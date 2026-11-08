Tepro lasă aproape 200 de oameni fără loc de muncă

* cei 194 de angajați ai Metinvest Tubular Iași, fosta fabrică Tepro, se pregătesc pentru o posibilă concediere colectivă * în timp ce compania își decide viitorul, muncitorii trebuie să găsească alternative pe o piață locală în care există posturi vacante, dar nu toate corespund calificărilor dobândite în industria metalurgică

Pentru salariații fostei fabrici Tepro, sfârșitul anului 2026 aduce incertitudinea pierderii locului de muncă. Compania Metinvest Tubular Iași a notificat autoritățile privind concedierea a 194 dintre cei 195 de angajați, după întreruperea aprovizionării cu oțel din Ucraina. Producția a fost afectată de atacurile rusești asupra furnizorului de materie primă, iar achiziția oțelului din alte țări europene ar presupune costuri suplimentare de aproximativ 110 euro pe tonă.

Peste 1.200 de locuri de muncă în Iași, dar puține oferte specializate

Potrivit datelor AJOFM Iași, prezentate la începutul lunii noiembrie, în județ erau disponibile 1.243 de locuri de muncă, dintre care 1.158 pentru persoane cu studii medii. Cele mai multe oferte vizau comerțul, serviciile, transporturile, construcțiile și alimentația publică.

Pentru personalul unei fabrici de țevi din oțel, posibilitățile de reangajare depind însă de calificare. Sudorii, lăcătușii mecanici, electricienii, operatorii de utilaje și personalul de întreținere pot căuta posturi în alte unități de producție, dar numărul ofertelor compatibile nu este cunoscut.

Există și anunțuri concrete. O firmă din zona Miroslava recrutează doi sudori cu experiență, oferind salarii de 4.000–5.000 de lei net. Pe platformele de recrutare apar posturi pentru operatori de utilaje și operatori în producția de circuite imprimate.

Aceste oportunități nu înseamnă însă că firmele respective pot prelua automat angajații de la Tepro. Experiența într-o anumită tehnologie, certificările profesionale, salariul solicitat și disponibilitatea pentru recalificare influențează șansele de angajare.

Reconversia profesională, o soluție pentru angajații disponibilizați

AJOFM Iași poate interveni încă din perioada preavizului, prin servicii de preconcediere. Acestea includ informarea salariaților, consilierea profesională, identificarea posturilor disponibile și orientarea către cursuri de calificare sau recalificare.

Pentru lucrătorii care nu găsesc posturi în industria metalurgică, reconversia către alte ramuri ale producției, mentenanță, instalații sau construcții poate reprezenta o alternativă.

O altă problemă este vârsta personalului. Pentru angajații cu experiență profesională de câteva decenii, schimbarea domeniului de activitate poate fi mai dificilă, mai ales dacă presupune obținerea unor certificări noi.

Viitorul fostei Tepro urmează să fie discutat în Adunarea Generală a Acționarilor din 23 noiembrie. Potrivit liderului sindical Constantin Rotaru, sunt luate în calcul două variante: închiderea definitivă sau continuarea activității prin preluarea fabricii de către un alt investitor.

Contractul colectiv de muncă prevede și plăți compensatorii. Angajații pot primi între 10.000 și 25.000 de lei, în funcție de vechimea în unitate, la care se adaugă o componentă calculată în raport cu vechimea totală în muncă. În anumite situații, aceasta poate ajunge la echivalentul a 21 de salarii lunare.

Dan DIMA