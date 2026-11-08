* România este principala piață de export pentru Republica Moldova, însă transportatorii pierd până la patru zile în punctele vamale * la Iași, reprezentanții mediului de afaceri au cerut accelerarea investițiilor în poduri și drumuri care să susțină schimburile comerciale

Aproape 2,2 miliarde de euro au însumat schimburile comerciale dintre România și Republica Moldova în primele opt luni ale anului 2026. În timp ce afacerile se dezvoltă, infrastructura de transport rămâne în urmă. Camioanele așteaptă zile întregi la frontieră, iar lipsa conexiunilor rutiere eficiente limitează extinderea comerțului. Problema a fost discutată la Iași, în cadrul Forumului de Afaceri Republica Moldova-România.

Patru zile de așteptare pentru un transport de marfă

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a atras atenția că infrastructura insuficientă de traversare a Prutului afectează direct companiile din ambele țări. „Câteodată, creșterea se blochează, pentru că nu avem conexiuni. Dacă nu avem conexiuni și se stă cu tirul în vamă 3-4 zile, atunci te gândești: mai facem afaceri?”, a declarat oficialul, prezent la Formului de Afaceri România-Moldova. Harea a mulțumit Guvernului României pentru investițiile în noi legături peste Prut, amintind proiectele de la Ungheni, Bumbăta–Leova, Fălciu–Leca și Răducăneni–Bărboieni. Acestea ar putea reduce timpii de transport și ar facilita circulația produselor fabricate în cele două țări.

Podul rutier de la Ungheni, aflat în construcție, va asigura conectarea cu viitoarea Autostradă A8, deschizând o rută importantă pentru transportul de mărfuri și pentru dezvoltarea economică a regiunii.

România cumpără aproape 30% din exporturile Republicii Moldova

Dimensiunea relațiilor economice explică urgența investițiilor. Potrivit Biroului Național de Statistică de la Chișinău, Republica Moldova a exportat, între ianuarie și august 2026, mărfuri în valoare totală de 2,24 miliarde de euro.

România a preluat 29,9% din aceste exporturi, echivalentul a aproximativ 670 de milioane de euro, cu 10,6% mai mult decât în perioada corespunzătoare din 2025.

În sens invers, importurile Republicii Moldova din România au ajuns la aproximativ 1,53 miliarde de euro, reprezentând 22,9% din totalul importurilor moldovenești.

Însumate, schimburile comerciale dintre cele două state au atins aproape 2,2 miliarde de euro în numai opt luni. Cifrele reflectă comerțul bilateral la nivel național, nu exclusiv activitatea economică din județul Iași.

Ion Coșer: Integrarea economică europeană, prioritate pentru Chișinău

Prezent la Forumul investițional de la Iași, Ion Coșer, consulul general al Republicii Moldova, a subliniat că obiectivul autorităților de la Chișinău depășește simpla comercializare a produselor peste graniță. Trecerea de la vânzarea de mărfuri la integrarea economiei moldovenești în spațiul european reprezintă o prioritate, a arătat diplomatul, care a invocat progresele reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană.

Această orientare se reflectă și în interesul firmelor moldovenești pentru piața românească. Aproximativ 50 de companii au participat, între 6 și 8 noiembrie, la expoziția „Republica Moldova Prezintă”, organizată la Palas Mall Iași. Producătorii au adus vinuri, produse alimentare, îmbrăcăminte, cosmetice și articole artizanale, căutând distribuitori, investitori și parteneri comerciali. Lansat la Iași în 2016, proiectul expozițional a promovat, în decursul unui deceniu, peste 700 de companii moldovenești în România.

Prutul avea 27 de poduri în perioada interbelică

În perioada interbelică, cele două maluri ale Prutului erau legate prin 27 de poduri. După Al Doilea Război Mondial au mai rămas funcționale doar două, iar până în 1980 au fost construite alte cinci traversări.

Astăzi, dezvoltarea relațiilor economice impune nu doar construirea de poduri, ci și modernizarea drumurilor de acces, extinderea capacității punctelor vamale și simplificarea procedurilor de control.

Pentru Iași, noile conexiuni pot genera oportunități în transport, logistică, depozitare, distribuție și industrie. Firmele locale ar putea beneficia de acces mai rapid la furnizori și la piața din Republica Moldova.

Dan DIMA