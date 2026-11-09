Noua pistă pentru biciclete din Miroslava, inaugurată official

O nouă pistă pentru biciclete a fost inaugurată pe 8 noiembrie, iar evenimentul a fost marcat printr-un tur inaugural la care au participat zeci de localnici, de toate vârstele. Biciclete de toate felurile, voie bună și mult entuziasm au transformat prima zi de funcționare într-o adevărată sărbătoare a comunității.

Noua investiție nu înseamnă doar un traseu dedicat bicicliștilor, ci și o alternativă pentru cei care vor să facă mișcare, să petreacă timp în aer liber și să se bucure de activități alături de familie și prieteni. Participanții au răspuns invitației autorităților locale și au testat pista chiar în ziua inaugurării, într-o atmosferă de sărbătoare.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că noua infrastructură trebuie folosită responsabil, cu respectarea regulilor de circulație și a siguranței tuturor participanților la trafic.

Investiția, de peste 14 milioane de lei, a fost realizată cu sprijinul financiar al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), prin Programul de realizare a pistelor pentru biciclete. Finanțarea a permis transformarea unui proiect de infrastructură într-un spațiu destinat mobilității alternative, sportului și petrecerii timpului liber. Carmen DEACONU