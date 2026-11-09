Vom avea cel mai ieftin porc de Crăciun din ultimii ani?

* prețurile s-au prăbușit cu mai bine de 21 la sută față de anul trecut, iar românii ar putea avea parte de sărbători cu carne mai ieftină * producătorii români ajung să vândă porcii cu aproximativ 6 lei kilogramul la poarta fermei, deși costul de producție este estimat la 7,5 lei! * la Iași, pe piața liberă, porcii cu greutăți între 100 și peste 300 de kilograme sunt comercializați la aproximativ 10-15 lei kilogramul în viu

Vești spectaculoase pentru românii care își pregătesc bugetul pentru masa de Crăciun!

Prețul cărnii de porc la poarta fermelor din România s-a prăbușit cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar începutul sezonului sărbătorilor vine cu una dintre cele mai puternice ieftiniri din ultimii ani. Numai că bucuria cumpărătorilor ar putea fi umbrită de o realitate complicată: fermierii vând deja în pierdere și se tem că nici în decembrie nu vor reuși să obțină un preț care să le acopere cheltuielile.

Datele Comisiei Europene arată că, în ultima săptămână din octombrie, carcasa de porc costa în România, în medie, 145 de euro pentru 100 de kilograme. Prețul este cu 21,7% mai mic decât în urmă cu un an, după o scădere de 12,1% numai într-o lună. România se numără printre țările europene cu cele mai mari ieftiniri, pe fondul presiunii exercitate de carnea adusă din import.

Fermierii, la limită!

În prezent, producătorii români ajung să vândă porcii cu aproximativ 6 lei kilogramul la poarta fermei, deși costul de producție este estimat la 7,5 lei. Președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, Adrian Balaban, spune că un preț de 8 lei pe kilogram ar fi rezonabil, însă se teme că fermierii nu vor atinge acest prag nici măcar în perioada Crăciunului.

Motivul? România este dependentă de importuri, care acoperă aproximativ 60-65% din consum. Carnea venită din Spania, Germania, Ungaria, Olanda, Belgia și Danemarca pune presiune pe producătorii autohtoni, în timp ce pesta porcină africană limitează posibilitățile de export.

Piața neagră și concurența importurilor apasă asupra prețurilor

Deși în primele opt luni ale anului 2026 au fost sacrificați cu 6% mai mulți porci decât în aceeași perioadă din 2025, fermierii nu reușesc să valorifice corespunzător producția. În plus, piața neagră și concurența importurilor apasă și mai mult asupra prețurilor.

La Iași, pe piața liberă, porcii pentru îngrășare și sacrificare, cu greutăți între 100 și peste 300 de kilograme, sunt comercializați în anunțurile de vânzare la aproximativ 10-15 lei kilogramul în viu.

Așadar, prețul mic de la poarta fermei nu înseamnă automat că ieșenii vor găsi porcul de Crăciun la fel de ieftin: între prețul carcasei și cel al animalului viu intervin costurile, transportul și marja vânzătorului.

Un lucru este însă clar: ieftinirea masivă de la producători aprinde speranța unor cumpărături mai avantajoase înaintea sărbătorilor. Rămâne de văzut dacă românii vor simți cu adevărat această scădere în buzunar sau dacă ofertele de import vor dicta, încă o dată, prețul porcului de Crăciun. Daniel BACIU