95 de probleme pentru viitorii directori de școli: bătăi, droguri, abandon, rezultate dezastruoase!

Viitorii directori de școli din Iași vor fi puși în fața unor scenarii care dezvăluie realitatea dură din sistemul educațional! Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat lista finală a celor 95 de situații-problemă care vor sta la baza probei de interviu din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Documentul scoate la lumină un tablou îngrijorător: elevi care abandonează școala, violență, consum de droguri, bullying, discriminare, analfabetism funcțional și cadre didactice ajunse la limita suprasolicitării!

Lista este un adevărat inventar al vulnerabilităților din învățământul preuniversitar. Cele 95 de scenarii nu sunt simple exerciții teoretice, ci situații concrete pe care viitorii directori trebuie să demonstreze că le pot gestiona. Iar unele dintre ele sunt de-a dreptul alarmante!

Viitorii directori trebuie să explice cum ar combate violența, bullying-ul și consumul de substanțe interzise

Una dintre cele mai mari probleme este abandonul școlar. Candidații trebuie să găsească soluții pentru elevii care lipsesc frecvent, pentru copiii care ajung la liceu cu lacune uriașe de învățare și pentru adolescenții care riscă să renunțe la educație înainte de Bacalaureat. Sunt puse în discuție inclusiv rezultatele slabe la Evaluarea Națională, absenteismul de la orele remediale și lipsa motivației pentru învățare.

Nici capitolul siguranței nu arată deloc liniștitor. Viitorii directori trebuie să explice cum ar combate violența, bullying-ul și consumul de substanțe interzise, dar și cum ar interveni în cazurile de discriminare, umilire sau tratament abuziv aplicat elevilor. Documentul vorbește inclusiv despre profesori care fac remarci jignitoare privind aspectul fizic sau vestimentația copiilor și despre elevi cărora le este teamă să conteste notele ori să ceară explicații la clasă.

O altă realitate sensibilă este cea a copiilor vulnerabili. Elevii de etnie romă, cei cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale, copiii din familii sărace, cei cu părinți plecați în străinătate și navetiștii se confruntă cu riscuri suplimentare.

ISJ Iași le cere viitorilor directori să găsească soluții pentru integrare, combaterea segregării școlare și asigurarea unor șanse egale la educație.

Problemele nu se opresc la elevi! Profesorii apar și ei în acest tablou complicat

Birocrația sufocantă, formularele completate de mai multe ori, responsabilitățile distribuite inegal, lipsa colaborării și epuizarea emoțională sunt alte teme incluse în cele 95 de scenarii. Candidații trebuie să explice inclusiv cum ar reduce timpul pierdut cu raportările administrative, astfel încât profesorii să se poată concentra pe activitatea de la clasă.

Lista merge până la probleme extrem de concrete: copii de grădiniță care refuză adaptarea la colectivitate, elevi care folosesc inteligența artificială pentru teme fără să înțeleagă ce prezintă, liceeni care nu știu ce carieră să urmeze, ateliere tehnologice depășite și elevi cu dizabilități care nu au acces corespunzător la activitățile practice.

Nici analfabetismul funcțional, dezinformarea din mediul online, anxietatea provocată de examene și lipsa sentimentului de apartenență la comunitatea școlară nu au fost uitate.

Practic, viitorii directori trebuie să demonstreze că pot face față unui sistem în care problemele se adună pe toate fronturile. De la droguri și agresiuni până la birocrație, discriminare și profesori epuizați, cele 95 de situații-problemă conturează o radiografie dură a provocărilor din școlile românești, inclusiv din județul Iași.

Pentru candidații la șefia unităților de învățământ, examenul nu va fi doar despre management, ci despre capacitatea de a găsi solu„ții la crize care pot afecta direct viitorul a mii de copii.

Carmen DEACONU