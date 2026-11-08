* ideile curajoase au nevoie de mai mult decât inspirație pentru a deveni afaceri * exact pe aceste direcții s-a construit programul SHE BUILDS NEB, care și-a desemnat câștigătoarele la Iași, în cadrul Conferinței Naționale „Obiectiv Europa 2034”

Opt echipe de antreprenoare din Regiunea Nord-Est au ajuns în etapa finală a competiției, după un parcurs de pregătire, mentorat și dezvoltare a unor proiecte inspirate din nevoile comunităților. În fața juriului, participantele și-au susținut propunerile de afaceri, explicând cum pot transforma probleme concrete în produse și servicii cu impact economic, social și asupra mediului.

Două echipe au obținut premiile competiției: Showslide, coordonată de Corina Crăescu, și UVIA, coordonată de Victoria Ursu. Fiecare dintre cele două echipe beneficiază de 4.000 de euro, participarea la conferința internațională Slush de la Helsinki, în noiembrie 2026, și includerea într-un program de incubare de opt luni.

Această nouă etapă le oferă câștigătoarelor posibilitatea să lucreze alături de mentori, să dezvolte prototipuri și să își valideze soluțiile direct cu potențialii utilizatori, prin intermediul ecosistemului european Ignite NEB.

Showslide – cursuri universitare accesibile pentru fiecare student

Showslide, proiect dezvoltat de Corina Crăescu și Daniel Berigoi, propune o soluție tehnologică pentru una dintre problemele mai puțin discutate ale învățământului universitar: accesul real și egal al studenților la informația prezentată în timpul cursurilor.

Ideea a pornit de la o realitate familiară amfiteatrelor ieșene, într-un centru universitar cu peste 50.000 de studenți. În sălile de curs, informațiile sunt adesea prezentate pe un singur ecran, iar slide-urile încărcate cu text, grafice și explicații pot deveni dificil de urmărit.

Provocările sunt și mai mari pentru studenții cu dislexie, ADHD, deficiențe de vedere sau de auz, pentru cei veniți prin programe Erasmus, care studiază într-o limbă străină, dar și pentru tinerii care evită să intervină în timpul cursului.

Showslide propune o schimbare simplă: prezentarea profesorului ajunge în timp real pe telefonul fiecărui student, prin scanarea unui cod QR, fără instalarea unei aplicații și fără crearea unui cont.

Studenții pot urmări slide-urile în propriul ritm și își pot adapta afișarea în funcție de nevoi: text mărit, contrast ridicat, fonturi adecvate pentru dislexie, citire cu voce tare sau un mod special de concentrare. Platforma permite și interacțiunea directă cu profesorul, prin reacții, întrebări și posibilitatea de a „ridica mâna” digital.

Platforma funcționează deja, iar finanțarea obținută va susține dezvoltarea componentei de accesibilitate

UVIA – deșeurile textile și meșteșugurile tradiționale devin resurse pentru moda viitorului

UVIA, proiect coordonat de Victoria Ursu, împreună cu Andreea Stanoaia și Otilia Zvoristeanu, aduce în prim-plan o altă provocare: valorificarea materialelor textile care ajung să fie aruncate, deși ar putea primi o nouă utilizare.

Resturile provenite din producția locală, articolele vestimentare și accesoriile scoase din uz reprezintă resurse insuficient exploatate. În același timp, numeroși meșteșugari, în special cei în vârstă, întâmpină dificultăți în a-și valorifica experiența și tehnicile tradiționale pe piața contemporană.

UVIA își propune să creeze o legătură între economia circulară, meșteșugul local, patrimoniul cultural și tehnologia digitală.

Soluția integrează un sistem denumit „Decoding Intelligence”, prin care sunt organizate și interpretate informații despre caracteristicile materialelor, articolele vestimentare și tehnicile artizanale. Aceste date devin instrumente utile pentru designerii interesați de reutilizare, reducerea deșeurilor și dezvoltarea unor produse vestimentare sustenabile.

Colecția-pilot va reinterpreta motivele culturii Cucuteni, aducând elemente ale patrimoniului regional în designul vestimentar contemporan.

Sesiunea finală de prezentări a fost coordonată de Cristina Baghiu, din partea Digital Innovation Zone și Atelierul de Idei. Proiectele au fost analizate în raport cu principiile New European Bauhaus, inițiativă europeană care promovează sustenabilitatea, incluziunea și îmbunătățirea calității vieții.

Din juriu au făcut parte Alexandra Ghioc, Silviu Buraga, Nicole Kim Ang, Piet Verhoeve, Amalia Georgescu, Andrei Lazăr, Otilia Chitic, Mihai Gâdei și Loredana Gașpar.

Etapa de la Iași a marcat încheierea programului regional SHE BUILDS NEB, desfășurat în cadrul inițiativei europene IGNITE NEB, dezvoltată de EIT Community New European Bauhaus.

Dan DIMA