Markó Béla a fost desemnat „Scriitorul Anului 2026”, la Gala Națională de la Palatul Roznovanu

* Gala a premiat și cei 12 laureați desemnați „Scriitorul Lunii”, în perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026 * printre aceștia se numără Ion Manolescu, Alexander Baumgarten, Valentin Constantin, Simona Modreanu, Robert Șerban, Mihai Firică, Mircea Bârsilă, Andreea Răsuceanu, Mircea A. Diaconu, Markó Béla, Hanna Bota și Valeriu Stancu

Iașul a devenit din nou centrul literaturii române contemporane! Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași a găzduit vineri, 6 noiembrie 2026, cea de-a XI-a ediție a Galei Naționale „Scriitorii Anului”, un eveniment de prestigiu care a adus în prim-plan nume importante ale culturii românești și a celebrat excelența literară.

Marele câștigător al serii a fost scriitorul Markó Béla, desemnat „Scriitorul Anului 2026”, distincție care încununează performanța sa literară și recunoașterea contribuției sale la literatura contemporană.

Gala a premiat și cei 12 laureați desemnați „Scriitorul Lunii”, în perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026. Printre aceștia se numără Ion Manolescu, Alexander Baumgarten, Valentin Constantin, Simona Modreanu, Robert Șerban, Mihai Firică, Mircea Bârsilă, Andreea Răsuceanu, Mircea A. Diaconu, Markó Béla, Hanna Bota și Valeriu Stancu.

Un moment important al evenimentului l-a reprezentat și mesajul primarului Mihai Chirica, care a subliniat rolul esențial al culturii într-o societate tot mai afectată de manipulare, dezinformare și corupție. „Avem nevoie de cultură așa cum avem nevoie de hrană, pentru a rezista acestui groaznic tăvălug de manipulare, dezinformare, stupiditate și corupție!”, a transmis edilul.

Acesta a vorbit și despre legătura istorică dintre Iași și marile personalități ale literaturii române, susținând că administrația locală trebuie să rămână deschisă proiectelor culturale, academice și universitare. Totodată, primarul și-a exprimat dorința ca oamenii creativi și inovatori să se implice mai mult în viața comunității.

Juriul celei de-a XI-a ediții a fost prezidat de Varujan Vosganian și i-a avut în componență pe Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici, Irina Petraș și Vasile Spiridon.

Seara dedicată literaturii a fost completată de un concert extraordinar susținut de grupul „NOI ȘI VECHI”.

Prin organizarea acestei gale, Iașul își reconfirmă statutul de important reper cultural al României și își consolidează legătura cu literatura și marile nume ale scrisului românesc. Pentru o seară, Sala „Vasile Pogor” a devenit locul în care excelența literară, recunoașterea și cultura au fost în centrul atenției. Carmen DEACONU