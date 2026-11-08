* accident feroviar grav în județul Suceava, aproape de frontiera cu Ucraina * o garnitură de marfă a circulat necontrolat timp de 13 minute și a lovit două locomotive

Nouăsprezece vagoane de marfă au pornit necontrolat din stația Vicșani și au parcurs aproximativ opt kilometri până la Dornești, unde au provocat un accident feroviar grav. Șase vagoane au deraiat, trei s-au răsturnat, iar o locomotivă a fost serios avariată. Incidentul produs sâmbătă, 7 noiembrie 2026, nu s-a soldat cu victime. Circulația feroviară a fost reluată parțial.

Treisprezece minute fără control, până la impactul cu două locomotive

Accidentul s-a produs în zona de frontieră dintre România și Ucraina, pe infrastructura administrată de Sucursala Regională de Căi Ferate Iași. Potrivit CFR SA, la ora 12:02, în stația Vicșani, un grup de 19 vagoane aparținând operatorului privat Global Grain Logistic s-a pus în mișcare necontrolat, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor.

Garnitura a pornit spre Dornești și a parcurs aproximativ opt kilometri fără să poată fi oprită. La ora 12:15, vagoanele au intrat pe linia 4 a stației Dornești, unde au lovit două locomotive ale unui alt operator privat.

Forța impactului a provocat deraierea a șase vagoane, dintre care trei s-au răsturnat. Printre vehiculele feroviare afectate se numără și un vagon-cisternă gol, destinat transportului de combustibil, aflat pe o linie învecinată. Una dintre locomotive a deraiat parțial și a suferit avarii importante.

Ancheta trebuie să stabilească de ce au plecat vagoanele singure

Primele informații indică faptul că deplasarea necontrolată s-a produs în timpul unei manevre feroviare. Una dintre ipotezele analizate privește modul în care vagoanele au fost asigurate împotriva deplasării accidentale.

Directorul general al Agenției de Investigare Feroviară Române (AGIFER), Laurențiu Dumitru, a explicat pentru TVR că manevra implica utilizarea unui troliu. Diferența de nivel dintre cele două stații a favorizat accelerarea vagoanelor, ceea ce a amplificat violența coliziunii.

Investigatorii urmează să stabilească dacă au fost respectate procedurile de siguranță, cum a fost posibilă punerea în mișcare a garniturii și cine avea responsabilitatea operațiunilor.

Incidentul ridică probleme serioase privind controlul manevrelor feroviare în stațiile de frontieră, unde sunt manipulate frecvent garnituri de marfă.

„Siguranța feroviară nu trebuie să depindă de noroc”, a avertizat Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

Circulația a fost reluată pe două linii. Intervenția continuă

Operațiunile de degajare a infrastructurii au început imediat după accident. CFR SA a anunțat că, până sâmbătă, la ora 21:15, 16 dintre cele 19 vagoane scăpate de sub control fuseseră retrase în stația Vicșani.

Circulația feroviară a fost reluată pe două linii din stația Dornești: linia 1, cu ecartament normal, de 1.435 de milimetri, și linia 7, cu ecartament larg, de 1.520 de milimetri, specific rețelelor feroviare din Ucraina și Republica Moldova.

Pentru ridicarea materialului rulant deraiat a fost trimisă din Galați o macara feroviară cu o capacitate de 120 de tone. Intervențiile pentru eliberarea celorlalte linii afectate continuă duminică, 8 noiembrie.

Deși accidentul a provocat pagube materiale importante, circulația trenurilor de călători nu a fost afectată. Verificările echipajelor de intervenție nu au indicat scurgeri de substanțe periculoase.

Ecaterina VICOL