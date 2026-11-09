* muzica lui Eugen Doga a răsunat din nou la Iași, într-un concert-medalion în care emoția, amintirile și sensibilitatea au unit artiștii și publicul * soprana Ana Maria Donose și pianista Ina Cristea au readus în fața ieșenilor creațiile maestrului alături de care au cântat

Sunt melodii care nu-și pierd tinerețea în timp și compozitori care nu pleacă niciodată cu adevărat. Duminică, 8 noiembrie 2026, în seara Sfinților Arhangheli, zeci de ieșeni au umplut sala Casei Armatei din Copou pentru a asculta din nou muzica lui Eugen Doga. Concertul-medalion a fost mai mult decât un omagiu adus marelui compozitor. A fost o întâlnire cu frumusețea, cu amintirile și cu acea sensibilitate rară pe care Doga a știut să o transforme în muzică.

Muzica lui Eugen Doga, o poveste spusă din suflet

Pe scena Cercului Militar din Iași au urcat soprana Ana Maria Donose și tenorul Gabriel Bîrjovanu, acompaniați la pian de Ina Cristea. Publicul a regăsit acordurile unor creații precum „Ochiul tău iubit”, „Nane Țokha”, „Codrii mei frumoși”, „Orașul meu alb” și „Dulcea și tandra mea fiară”.

Fiecare melodie a readus ceva din universul compozitorului: dorul, tandrețea, bucuria, nostalgia și frumusețea lucrurilor simple. Fără spectaculozitate căutată, vocile și pianul au construit o atmosferă în care muzica a avut libertatea să vorbească singură.

Pentru Ana Maria Donose și Ina Cristea, concertul a avut o încărcătură aparte. Cele două artiste au cântat alături de Eugen Doga, au primit îndrumări direct de la el și au avut privilegiul de a-i cunoaște sensibilitatea dincolo de partitură. Astăzi, sunt colege la Scandinavia Music School, unde Ana Maria Donose predă canto, iar Ina Cristea, pian.

Evenimentul a fost inițiat de tenorul Gabriel Bîrjovanu, fondatorul instituției, artist cu o carieră de peste două decenii la Opera din Oslo.

„Am cântat pentru Maestrul Doga și cu Maestrul Doga în suflet”

Pentru soprana Ana Maria Donose, reîntâlnirea cu muzica maestrului a fost profund personală. La finalul serii, artista și-a exprimat emoția într-un mesaj în care amintirea compozitorului s-a împletit cu recunoștința față de public și de colegii de scenă.

„Sunt seri care rămân în suflet o viață!”, a mărturisit soprana, care a vorbit despre bucuria de a cânta din nou lucrările celui de la care a învățat atât de mult.

„Am cântat de la mine pentru Maestrul Doga... Din suflet pentru suflet! Muzica lui are darul de a atinge cele mai profunde corzi ale sufletului, de a ne aduce împreună și de a ne reaminti cât de frumoasă este emoția trăită prin muzică. Am petrecut alături de Maestru 17 ani și am dorit să-i aduc un omagiu”.

Artista a descris și trăirile care au însoțit-o după încheierea concertului.

„Am plecat aseară cu inima plină, cu o imensă recunoștință și cu bucuria de a fi putut dărui, prin glasul meu, o parte din tot ce am trăit și învățat de la Maestru.”

În mesajul său, Ana Maria Donose le-a mulțumit colegilor Ina Cristea și Gabriel Bîrjovanu, dar și Dariei Cirimpei și Sarei Maria Hatmanu, despre care a scris cu afecțiune: „Sunt așa de mândră de «fetele mele»!” Soprana a primit și o Diplomă de Excelență, pentru care i-a adresat mulțumiri primarului Mihai Chirica și Filomenei Corbu.

Dincolo de recunoașterea artistică, amintirea lui Eugen Doga a rămas însă centrul mărturisirii sale: „A fost o seară copleșitoare, plină de farmec și emoție, în care lacrimile mele au spus, poate, ce nu am reușit eu rosti.”

O sală plină și emoția unei muzici care nu se uită

Concertul din Copou a fost și o întâlnire între generații de iubitori ai muzicii. Pentru cei prezenți, creațiile lui Eugen Doga au însemnat mai mult decât un repertoriu cunoscut. Au fost prilejul de a regăsi emoții și amintiri pe care timpul nu le-a șters.

Irina Obrocea, o admiratoare a muzicii de calitate, a descris întâlnirea drept „un concert elegant, plin de armonie și sensibilitate”. O apreciere care a surprins firescul unei seri în care frumusețea a venit din interpretare și din emoția împărtășită.

Născut la 1 martie 1937, Eugen Doga a lăsat în urmă o creație impresionantă, de la muzică simfonică și balet până la coloane sonore devenite celebre. Valsul din „Gingașa și tandra mea fiară” rămâne una dintre compozițiile sale emblematice.

Compozitorul, căruia Iașul i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare în 2020, s-a stins din viață pe 3 iunie 2025, la 88 de ani.

Duminică seară, la Casa Armatei, absența sa a fost învinsă de muzică. Au rămas vocile, pianul și sensibilitatea unor artiști care l-au cunoscut și prețuit. Iar în sala plină din Copou, Eugen Doga a fost, încă o dată, printre ieșeni. Maura ANGHEL