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Pagina principală Moldova Eugen Doga, omagiat din nou la Iași. Concert cu inima plină în Copou

Eugen Doga, omagiat din nou la Iași. Concert cu inima plină în Copou

Eugen Doga, omagiat din nou la Iași. Concert cu inima plină în Copou
Eugen Doga, omagiat din nou la Iași. Concert cu inima plină în Copou
Eugen Doga, omagiat din nou la Iași. Concert cu inima plină în Copou
Eugen Doga, omagiat din nou la Iași. Concert cu inima plină în Copou

* muzica lui Eugen Doga a răsunat din nou la Iași, într-un concert-medalion în care emoția, amintirile și sensibilitatea au unit artiștii și publicul * soprana Ana Maria Donose și pianista Ina Cristea au readus în fața ieșenilor creațiile maestrului alături de care au cântat

Sunt melodii care nu-și pierd tinerețea în timp și compozitori care nu pleacă niciodată cu adevărat. Duminică, 8 noiembrie 2026, în seara Sfinților Arhangheli, zeci de ieșeni au umplut sala Casei Armatei din Copou pentru a asculta din nou muzica lui Eugen Doga. Concertul-medalion a fost mai mult decât un omagiu adus marelui compozitor. A fost o întâlnire cu frumusețea, cu amintirile și cu acea sensibilitate rară pe care Doga a știut să o transforme în muzică.

Muzica lui Eugen Doga, o poveste spusă din suflet

Pe scena Cercului Militar din Iași au urcat soprana Ana Maria Donose și tenorul Gabriel Bîrjovanu, acompaniați la pian de Ina Cristea. Publicul a regăsit acordurile unor creații precum „Ochiul tău iubit”, „Nane Țokha”, „Codrii mei frumoși”, „Orașul meu alb” și „Dulcea și tandra mea fiară”.

Fiecare melodie a readus ceva din universul compozitorului: dorul, tandrețea, bucuria, nostalgia și frumusețea lucrurilor simple. Fără spectaculozitate căutată, vocile și pianul au construit o atmosferă în care muzica a avut libertatea să vorbească singură.

Pentru Ana Maria Donose și Ina Cristea, concertul a avut o încărcătură aparte. Cele două artiste au cântat alături de Eugen Doga, au primit îndrumări direct de la el și au avut privilegiul de a-i cunoaște sensibilitatea dincolo de partitură. Astăzi, sunt colege la Scandinavia Music School, unde Ana Maria Donose predă canto, iar Ina Cristea, pian.

Evenimentul a fost inițiat de tenorul Gabriel Bîrjovanu, fondatorul instituției, artist cu o carieră de peste două decenii la Opera din Oslo.

„Am cântat pentru Maestrul Doga și cu Maestrul Doga în suflet”

Pentru soprana Ana Maria Donose, reîntâlnirea cu muzica maestrului a fost profund personală. La finalul serii, artista și-a exprimat emoția într-un mesaj în care amintirea compozitorului s-a împletit cu recunoștința față de public și de colegii de scenă.

„Sunt seri care rămân în suflet o viață!”, a mărturisit soprana, care a vorbit despre bucuria de a cânta din nou lucrările celui de la care a învățat atât de mult.

„Am cântat de la mine pentru Maestrul Doga... Din suflet pentru suflet! Muzica lui are darul de a atinge cele mai profunde corzi ale sufletului, de a ne aduce împreună și de a ne reaminti cât de frumoasă este emoția trăită prin muzică. Am petrecut alături de Maestru 17 ani și am dorit să-i aduc un omagiu”.

Artista a descris și trăirile care au însoțit-o după încheierea concertului.

„Am plecat aseară cu inima plină, cu o imensă recunoștință și cu bucuria de a fi putut dărui, prin glasul meu, o parte din tot ce am trăit și învățat de la Maestru.”

În mesajul său, Ana Maria Donose le-a mulțumit colegilor Ina Cristea și Gabriel Bîrjovanu, dar și Dariei Cirimpei și Sarei Maria Hatmanu, despre care a scris cu afecțiune: „Sunt așa de mândră de «fetele mele»!” Soprana a primit și o Diplomă de Excelență, pentru care i-a adresat mulțumiri primarului Mihai Chirica și Filomenei Corbu.

Dincolo de recunoașterea artistică, amintirea lui Eugen Doga a rămas însă centrul mărturisirii sale: „A fost o seară copleșitoare, plină de farmec și emoție, în care lacrimile mele au spus, poate, ce nu am reușit eu rosti.”

O sală plină și emoția unei muzici care nu se uită

Concertul din Copou a fost și o întâlnire între generații de iubitori ai muzicii. Pentru cei prezenți, creațiile lui Eugen Doga au însemnat mai mult decât un repertoriu cunoscut. Au fost prilejul de a regăsi emoții și amintiri pe care timpul nu le-a șters.

Irina Obrocea, o admiratoare a muzicii de calitate, a descris întâlnirea drept „un concert elegant, plin de armonie și sensibilitate”. O apreciere care a surprins firescul unei seri în care frumusețea a venit din interpretare și din emoția împărtășită.

Născut la 1 martie 1937, Eugen Doga a lăsat în urmă o creație impresionantă, de la muzică simfonică și balet până la coloane sonore devenite celebre. Valsul din „Gingașa și tandra mea fiară” rămâne una dintre compozițiile sale emblematice.

Compozitorul, căruia Iașul i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare în 2020, s-a stins din viață pe 3 iunie 2025, la 88 de ani. 

Duminică seară, la Casa Armatei, absența sa a fost învinsă de muzică. Au rămas vocile, pianul și sensibilitatea unor artiști care l-au cunoscut și prețuit. Iar în sala plină din Copou, Eugen Doga a fost, încă o dată, printre ieșeni. Maura ANGHEL

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