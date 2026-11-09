Tinerii se retrag din antreprenoriat, iar firmele Iașului ajung tot mai mult pe mâinile celor trecuți de 50 de ani!

Schimbare spectaculoasă în mediul de afaceri din Iași! Tot mai puțini tineri apar în structura firmelor active, în timp ce numărul asociaților și acționarilor trecuți de 50 de ani este în creștere. Datele statistice pentru septembrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, scot la iveală o tendință îngrijorătoare: antreprenoriatul îmbătrânește, iar generația tânără pierde teren. Fenomenul se manifestă la nivelul întregii țări, însă Iașul oferă o imagine aparte.

La 30 septembrie 2026, județul Iași avea 45.790 de persoane juridice active, cu 604 mai multe decât în urmă cu un an. Numărul asociaților și acționarilor persoane fizice a ajuns la 59.985, față de 59.668 în septembrie 2025. În spatele acestei creșteri aparent pozitive se ascunde însă o schimbare importantă: tot mai puțini oameni tineri sunt implicați în afaceri.

Iașul a pierdut 974 de asociați și acționari sub 40 de ani într-un singur an

Cea mai puternică scădere apare în categoria de vârstă 30-39 de ani. Dacă în septembrie 2025 existau 15.484 de asociați și acționari din această categorie, în 2026 numărul lor a coborât la 14.718. Sunt 766 de persoane în minus! Nici situația celor sub 29 de ani nu este mai încurajatoare: numărul acestora a scăzut de la 5.360 la 5.152.

În total, Iașul a pierdut 974 de asociați și acționari sub 40 de ani într-un singur an. În schimb, categoria 50-59 de ani a câștigat 795 de persoane, ajungând la 13.006, iar numărul celor de peste 60 de ani a crescut de la 8.418 la 8.599.

Cea mai numeroasă categorie rămâne cea a antreprenorilor cu vârste între 40 și 49 de ani, cu 18.510 persoane, reprezentând peste 30% din total.

Județul a depășit pragul de 45.000 de firme active, dar creșterea de 1,34% este modestă

La nivel național, tabloul este și mai îngrijorător. România a pierdut peste 20.000 de asociați și acționari sub 40 de ani, în timp ce numărul celor cu vârste între 50 și 59 de ani a crescut cu peste 20.000.

În clasamentul marilor centre antreprenoriale, Iașul ocupă locul al șaselea, după București, Ilfov, Cluj, Timiș și Constanța. Județul a depășit pragul de 45.000 de firme active, dar creșterea de 1,34% este mai modestă decât cea din Ilfov sau Timiș.

Există totuși și o veste bună: Iașul are un profil antreprenorial mai tânăr decât media națională. Persoanele sub 40 de ani reprezintă 33,13% dintre asociați și acționari, față de numai 29,55% la nivelul întregii țări.

Cifrele ridică însă un mare semn de întrebare legat de motivele pentru care tinerii pierd teren în mediul de afaceri. Statisticile nu demonstrează că aceștia abandonează antreprenoriatul, dar arată limpede că structura de vârstă a celor implicați în firme se schimbă. Iar dacă tendința continuă, viitorul antreprenoriatului românesc ar putea deveni tot mai dependent de generațiile mature. Raluca STROE