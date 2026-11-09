Pompierii, intervenții de coșmar în județ, cu oameni scoși din beciuri și latrine

O adevărată desfășurare de forțe pentru salvatorii din județul Iași, în weekend. Echipajele SMURD au avut nu mai puțin de 119 misiuni pentru acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență, în timp ce pompierii au fost chemați la accidente rutiere, intervenții neobișnuite și operațiuni de căutare. Printre cele mai spectaculoase misiuni s-a numărat descoperirea unei bombe de aviație de 100 de kilograme.

Momente tensionate s-au petrecut în comuna Miroslava, unde o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași a fost implicată într-un accident rutier cu un autoturism. Din fericire, după evaluarea medicală, persoanele implicate au refuzat transportul la spital.

Alte intervenții au avut un caracter cu totul neobișnuit. În satul Osoi, comuna Comarna, pompierii au fost chemați să salveze o persoană căzută într-un beci, iar în Valea Lupului, salvatorii au intervenit pentru extragerea unei persoane căzute într-o latrină. Aceasta a fost transportată la spital.

Nici misiunile de căutare nu au lipsit. În satul Sticlăria, comuna Scobinți, pompierii, polițiștii și voluntarii au căutat timp de două zile un bărbat de aproximativ 60 de ani, dispărut de la domiciliu. Din păcate, acesta nu a fost găsit.

Descoperire periculoasă în trei localități din Iași! Pirotehniștii au intervenit în Șorogari, Cărbunari și Cucuteni, unde au ridicat muniție neexplodată care putea reprezenta un pericol major. Au fost recuperate 21 de tuburi de artilerie de calibrele 100 și 150 mm, un proiectil perforant de 75 mm și, cel mai impresionant, o bombă de aviație explozivă forjată, cântărind nu mai puțin de 100 de kilograme. Toată muniția a fost preluată pentru distrugere ulterioară.

Salvatorii au mai intervenit pentru sprijinirea transportului unor pacienți supraponderali, degajarea unui arbore căzut peste o linie electrică și o conductă de gaz, dar și pentru salvarea unui câine blocat sub o terasă, în municipiul Iași. În satul Vișan, comuna Bârnova, pompierii au asigurat măsurile necesare după o defecțiune la tabloul electric general al unei locuințe.

Pe lângă intervențiile de urgență, salvatorii au desfășurat 76 de misiuni de monitorizare, dintre care 44 pentru transporturi de materiale periculoase. Inspectorii de prevenire au efectuat și opt controale, precum și opt activități de informare.

Pompierii atrag atenția că incendiile din această perioadă pot fi prevenite prin verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum, protejarea acestora față de materialele combustibile și folosirea responsabilă a instalațiilor electrice. Aparatele defecte nu trebuie utilizate, iar cele care nu sunt necesare trebuie deconectate. Andrei TURCU