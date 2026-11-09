* la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, lecțiile continuă și în timpul internării * UMF „Grigore T. Popa” a lansat un program educațional destinat copiilor care nu pot merge la școală din cauza tratamentelor medicale

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, internarea nu mai înseamnă obligatoriu și o pauză de la învățătură. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” a început activitățile programului „Școala din spital”, destinat copiilor care, din cauza bolii, a tratamentelor sau a recuperării, nu pot merge la grădiniță ori la școala la care sunt înscriși. Prima lecție organizată în spital a fost una de istorie.

Pentru copiii spitalizați mult timp, absențele pot însemna pierderea legăturii cu profesorii, colegii și ritmul învățării. Programul lansat la Iași încearcă să limiteze tocmai această ruptură: educația ajunge în spital, iar orarul se adaptează copilului, nu invers. Participarea la cursuri va depinde de recomandările medicilor și de starea fiecărui pacient.

Lecții adaptate bolii, nu un orar impus pacienților

„Școala din spital” se adresează unei categorii mai largi decât elevii din ciclul primar și gimnazial. Sunt incluși antepreșcolarii, preșcolarii și elevii aflați în spitalizare, tratament, monitorizare sau recuperare de lungă durată. Condiția esențială este imposibilitatea temporară de a participa la activitățile educaționale obișnuite.

Nu va exista un model unic de predare pentru toți copiii. Conținutul lecțiilor, durata activităților și modul de evaluare vor fi stabilite în funcție de vârstă, nivelul de studiu și situația medicală. Unele activități vor putea avea loc individual, altele în grupuri, dacă starea pacienților permite acest lucru. Când tratamentul sau oboseala nu permit participarea, programul va trebui ajustat.

Miza este și păstrarea legăturii cu școala de acasă. Un copil care lipsește mult timp riscă să se întoarcă într-o clasă care a avansat fără el. Prin colaborarea cu unitatea de învățământ unde este înscris, profesorii implicați în program vor putea urmări progresul și vor pregăti revenirea la cursurile obișnuite după externare.

Medicii și profesorii lucrează împreună

Inițiativa este realizată de UMF „Grigore T. Popa” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. În organizarea activităților sunt implicați profesori, cadre medicale, psihologi și familiile copiilor. Astfel, orele vor putea fi adaptate tratamentelor, fără ruperea legăturii cu școala de proveniență.

„Accesul la educație nu trebuie condiționat de împrejurările medicale în care se află un copil”, a declarat rectorul UMF Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu. El a subliniat că învățarea, chiar și în perioadele dificile, îi ajută pe copii să își păstreze reperele vieții de zi cu zi și să își continue parcursul școlar.

În universitate, programul funcționează în subordinea Prorectoratului pentru Relația cu spitalele clinice și Implementarea proiectului „Spital Universitar UMF Iași”, coordonat de prof. univ. dr. Camelia Bogdănici. Activitățile sunt coordonate de prof. univ. dr. Ingrith-Crenguța Miron, iar cadrul didactic monitor este prof. univ. dr. Cristina Ghiciuc.

Întoarcerea la clasă începe încă din spital

Pentru copiii aflați în tratament de lungă durată, revenirea în sistemul obișnuit de învățământ poate fi dificilă dacă între timp s-au acumulat lacune. De aceea, programul nu se oprește la organizarea unor lecții între procedurile medicale. El urmărește continuitatea studiilor, evaluarea progresului și pregătirea reintegrării, în colaborare cu familia și școala de proveniență.

La „Sfânta Maria”, prima lecție de istorie a arătat că un copil poate rămâne elev chiar și atunci când este nevoit să fie pacient.

Teona SOARE