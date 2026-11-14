Regizorul și Ada Lupu, întâlnire cu publicul ieșean

* regizorul Dan Radu Mihai și actrița Ada Lupu vin la Iași, pe 17 noiembrie, pentru proiecția filmului „Monarh”, o producție româno-cehă despre identitate, supraveghere și limitele realității

Iașul se află pe traseul turneului național al filmului „Monarh”, una dintre puținele producții science-fiction realizate în cinematografia românească. Marți, 17 noiembrie, de la ora 19:00, la Cinema City Mall Moldova, publicul ieșean îi va putea întâlni pe regizorul Dan Radu Mihai și pe actrița Ada Lupu. Lansat în cinematografe pe 13 noiembrie, filmul propune o poveste neobișnuită despre un bărbat ale cărui emoții provoacă scurtcircuite electrice, într-o lume în care tehnologia a ajuns să controleze aproape fiecare aspect al existenței.

O poveste despre identitate, într-o lume dominată de tehnologie

Personajul principal, Bogdan, interpretat de Vladimir Proca, are 35 de ani și a crescut convins că suferă de o afecțiune cardiacă. Viața lui se schimbă radical când iubita îi dispare fără explicație. Căutările îl poartă în orașul copilăriei, unde reîntâlnește oameni și descoperă secrete care îi răstoarnă convingerile despre propria existență.

Treptat, Bogdan observă că emoțiile sale intense produc defecțiuni ale aparatelor și circuitelor electrice din jur. Ceea ce considera o problemă medicală se transformă într-un mister care îl obligă să-și pună la îndoială propria identitate.

Scenariul, scris de Dan Radu Mihai împreună cu poetul Dan Sociu, plasează acțiunea într-o realitate apropiată de prezent, dar modificată de expansiunea tehnologiilor de supraveghere. Realitatea virtuală este utilizată inclusiv pentru recuperare psihologică și reintegrare socială, în timp ce diferența dintre libertate și control devine tot mai greu de identificat.

„Am schimbat o supraveghere pe alta și i-am zis conectare”

Dincolo de povestea fantastică, „Monarh” explorează relația dintre individ și sistemele care îi urmăresc comportamentul, îi influențează alegerile și îi modelează percepția asupra lumii.

„Am crescut într-o țară în care aproape toată lumea era urmărită, dar nimeni nu era văzut. Oamenii care te protejau erau aceiași care te mințeau”, explică regizorul Dan Radu Mihai.

Acesta consideră că mecanismele supravegherii nu au dispărut, ci au căpătat forme noi, odată cu telefoanele inteligente, rețelele sociale și dispozitivele de realitate virtuală.

„Am schimbat o supraveghere pe alta și i-am zis conectare”, spune cineastul, descriind una dintre ideile centrale ale producției.

Filmul marchează debutul său în lungmetraj și se îndepărtează de formulele obișnuite ale cinematografiei românești. Realizat în numai 20 de zile, în peste 50 de locații din țară, „Monarh” folosește decoruri naturale și industriale, de la câmpuri de turbine eoliene și păduri cu antene de satelit până la trenuri și așezări izolate.

Din distribuție fac parte Vladimir Proca, Ada Lupu, Christine Cizmaș, Ozana Oancea, András Buzási, Oana Popescu, Gheorghe Visu, Andi Vasluianu, Radu Gheorghe, Mario Monțescu și Răzvan „Krem” Alexe. Directorul de imagine este Pătru Păunescu, iar montajul îi aparține lui Robert Bitay.

Regizorul și Ada Lupu, întâlnire cu publicul ieșean

Proiecția specială de la Iași este programată marți, 17 noiembrie, ora 19:00, la Cinema City Mall Moldova. La eveniment vor participa regizorul Dan Radu Mihai și actrița Ada Lupu, în cadrul turneului de promovare care include Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava, Miercurea Ciuc și Craiova.

Spectatorii care cumpără bilete la „Monarh” au și posibilitatea de a participa la o campanie cu premii. Până pe 23 decembrie 2026, persoanele de peste 18 ani își pot înscrie biletele pe platforma kia.monarhfilm.ro, pentru o tragere la sorți având ca premiu un autoturism electric Kia EV2.