Examinări adaptate copiilor și bani pentru victime

* Asociația „Justiție pentru Minori” din Iași cere ca banii alocați protecției copiilor să ajungă la specialiști, echipe de intervenție și servicii pentru victime, nu doar la noi strategii și reuniuni oficiale

În urma unei conferințe organizate la Palatul Victoria, la încheierea unui proiect european privind combaterea violenței asupra copiilor, o organizație din Iași critică distanța dintre angajamentele instituțiilor și ajutorul primit efectiv de victime. Avocata Geta Lupu, președinta Asociației „Justiție pentru Minori”, solicită intervenții mai rapide, responsabilități clare și finanțarea serviciilor care pot proteja un copil aflat în pericol.

„Nu avem nevoie de încă o demonstrație că știm ce probleme există, ci de dovada că suntem capabili să le rezolvăm. Copilul abuzat nu poate aștepta până când instituțiile termină de coordonat proceduri și organizat conferințe”, afirmă avocata Geta Lupu, președinta asociației.

Conferința a marcat încheierea unui proiect derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție împreună cu Ministerul Justiției din Polonia, cu sprijinul UNICEF România și finanțarea Comisiei Europene. Asociația ieșeană apreciază cooperarea internațională, dar avertizează că proiectele riscă să rămână exerciții de imagine dacă nu produc schimbări în intervenția zilnică.

Ce se întâmplă după un apel la 119

O primă solicitare privește echipele care preiau sesizările transmise la numărul național 119. Potrivit organizației, simpla înregistrare a apelului nu este suficientă: trebuie evaluată urgența, verificată situația și, acolo unde este necesar, trimiși rapid specialiști la fața locului.

Asociația propune echipe pluridisciplinare care să reunească asistenți sociali, psihologi, medici, polițiști, procurori și experți în drepturile copilului. Fiecare caz ar urma să aibă un coordonator, un plan individualizat și termene de intervenție cunoscute de toate instituțiile implicate.

La fel de importantă este pregătirea continuă a profesioniștilor care lucrează cu minorii. Aceștia trebuie să recunoască semnele abuzului, să discute cu un copil traumatizat fără a-i amplifica suferința și să aplice corect procedurile. Pregătirea ar trebui evaluată prin rezultate concrete, inclusiv timpul de reacție și accesul victimelor la sprijin.

Examinări adaptate copiilor și bani pentru victime

Organizația ieșeană cere ca examinările medico-legale ale minorilor abuzați să fie făcute de personal instruit, în spații potrivite și fără repetarea inutilă a relatărilor și investigațiilor. În paralel, solicită acces mai simplu la sprijinul juridic și financiar prevăzut de Legea nr. 211/2004, astfel încât victimele și familiile lor să nu fie blocate de proceduri greu de înțeles.

Pe lista măsurilor se află și o evaluare națională a cazurilor de abuz, cu date comparabile între județe, informații despre durata intervențiilor și traseul dosarelor prin poliție, parchete și instanțe. În baza acestor date ar putea fi identificate întârzierile și zonele în care lipsesc serviciile specializate.

„Aici trebuie să meargă banii: în specialiști bine pregătiți, echipe mobile, servicii medicale și psihologice adaptate, asistență juridică și financiară accesibilă și instituții care pot interveni împreună, fără întârzieri". Geta Lupu solicită ca rezultatele proiectului să fie urmate de un plan cu buget, termene, instituții responsabile și indicatori măsurabili. Asociația din Iași se declară disponibilă să contribuie cu expertiză juridică și propuneri legislative.

„Nu numărul conferințelor organizate demonstrează cât de mult ne pasă de copii, ci numărul celor pe care reușim să îi salvăm de la abuz. Nu strategiile îi protejează, ci oamenii pregătiți, instituțiile care funcționează și intervențiile care ajung la timp”. Maura ANGHEL