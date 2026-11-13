De Ziua Mondială a Săracilor, 90 de comunități se mobilizează pentru oamenii aflați în suferință!

Un gest aparent simplu poate schimba destine. Aproximativ 90 de comunități parohiale din Dieceza de Iași se pregătesc să aprindă luminile speranței în cadrul celei de-a XX-a ediții a campaniei caritabile „Un milion de stele”, un eveniment dedicat celor mai vulnerabili membri ai societății. Candele, rugăciune, donații și gesturi concrete de generozitate vor transforma comunitățile din Moldova într-un simbol al solidarității.

Organizată de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, în colaborare cu Episcopia Romano-Catolică de Iași, campania se desfășoară în județele Iași, Bacău, Neamț, Vaslui, Suceava, Galați și Botoșani. Din cele aproximativ 90 de parohii participante, 17 au ales să direcționeze sprijinul către serviciile sociale ale Caritas Iași.

La Iași, duminică, 15 noiembrie 2026, evenimentele vor avea o încărcătură aparte, fiind organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Săracilor. Oamenii sunt invitați să transforme solidaritatea în fapte, prin două momente speciale.

De la ora 13:00, la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului „Masa Săracului”. Persoane aflate în situații de vulnerabilitate, voluntari și reprezentanți ai organizațiilor socio-caritative se vor reuni în jurul unei mese calde, într-un gest de apropiere și fraternitate. Dincolo de hrană, organizatorii vor să ofere ceva la fel de important: atenție, respect și sentimentul că nimeni nu este singur.

Sprijin pentru copiii din programul social „Don Bosco”.

Seara, de la ora 18:00, lumina solidarității se va aprinde la Parohia Romano-Catolică „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”. Candelele vor fi aprinse în cadrul unui moment de rugăciune, iar donațiile și obiectele de Crăciun realizate manual, disponibile la standurile amenajate după Sfintele Liturghii, vor susține copiii din programul social „Don Bosco”. Aceștia beneficiază de masă caldă zilnică, sprijin educațional, consiliere psihologică și activități de dezvoltare personală.

Un alt moment emoționant este programat de la ora 19:00, în fața Catedralei Romano-Catolice „Sfânta Fecioară Maria, Regină”. Aici, ieșenii sunt invitați să aprindă candele ale speranței și să contribuie la ajutorarea copiilor, familiilor și vârstnicilor aflați în dificultate.

Ajunsă la 20 de ediții, campania „Un milion de stele” transmite un mesaj puternic: solidaritatea nu înseamnă doar bani sau donații, ci și timp, implicare și omenie. Într-o lume în care tot mai mulți oameni se confruntă cu lipsuri, o simplă lumânare poate deveni simbolul unui ajutor real.

Pe 15 noiembrie, Iașul este chemat să demonstreze că lumina adevărată nu vine doar de la candele, ci mai ales din inimile celor care aleg să nu-i abandoneze pe cei aflați în nevoie! Caarmen DEACONU