* Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie, și durează 40 de zile * credincioșii vor avea 14 zile cu dezlegare la pește * în această perioadă nu se oficiază cununii religioase

Pentru credincioșii din Iași, duminică începe una dintre cele mai importante perioade ale anului bisericesc. Postul Nașterii Domnului se întinde până pe 24 decembrie, inclusiv, și aduce schimbări atât în alimentație, cât și în viața religioasă. Anul acesta, prima dezlegare la pește este programată pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Sâmbătă, 14 noiembrie, este Lăsatul secului, ultima zi în care credincioșii care respectă postul pot consuma alimente „de dulce”. Începând de duminică, 15 noiembrie, carnea, ouăle, laptele și brânzeturile sunt eliminate din alimentație, potrivit rânduielilor ortodoxe.

Postul Crăciunului durează 40 de zile și este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui. Dincolo de restricțiile alimentare, Biserica pune accent pe rugăciune, spovedanie, împăcare și ajutorarea persoanelor aflate în dificultate.

Când este dezlegare la pește

Calendarul ortodox prevede anul acesta 14 zile în care credincioșii pot consuma pește. Șase sunt în noiembrie și opt în decembrie. În noiembrie, dezlegările sunt programate pe 21, 22, 23, 28, 29 și 30, iar în decembrie pe 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19. Prima dezlegare coincide cu sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Vovidenia. Alte două sărbători importante sunt Sfântul Apostol Andrei, pe 30 noiembrie, și Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, ambele cu dezlegare la pește. Ultimele cinci zile ale postului, între 20 și 24 decembrie, sunt mai restrictive. Ajunul Crăciunului este considerat zi de post aspru, potrivit tradiției bisericești.

Ce pot mânca ieșenii în perioada postului

În gospodăriile din Iași și din localitățile județului, preparatele tradiționale de post au la bază fasolea, cartofii, varza, ciupercile și legumele de sezon. Borșurile de legume, sarmalele cu orez și ciuperci, tocănițele și mâncărurile cu fasole sunt printre variantele care pot înlocui preparatele din carne. Postul nu presupune însă doar schimbarea alimentelor. Persoanele cu afecțiuni cronice, copiii, femeile însărcinate și cei care urmează tratamente medicale trebuie să evite restricțiile alimentare care le-ar putea afecta sănătatea. Regimul poate fi adaptat cu recomandarea medicului și îndrumarea duhovnicului.

Ce semnificație are postul în bisericile din Iași

Pentru comunitatea ortodoxă ieșeană, Catedrala Mitropolitană și bisericile din oraș sunt locuri de rugăciune și pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Începutul postului, pe 15 noiembrie, coincide anul acesta cu Duminica a 25-a după Rusalii, în care este citită Pilda samarineanului milostiv. Tot atunci este pomenit Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, una dintre figurile importante ale spiritualității monahale din Moldova.

Mesajul acestei perioade depășește abstinența alimentară. Credincioșii sunt îndemnați să se apropie de cei singuri, de bolnavi și de familiile care se confruntă cu dificultăți materiale. Milostenia, împăcarea și grija față de ceilalți sunt considerate părți esențiale ale postului.

Fără cununii religioase până după Bobotează

Postul Crăciunului aduce și restricții privind organizarea nunților. Potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române, cununiile religioase nu se oficiază între 15 noiembrie și 24 decembrie 2026. Restricția continuă și în perioada dintre Crăciun și Bobotează, respectiv 25 decembrie – 6 ianuarie. Prin urmare, cuplurile din Iași care își pregătesc căsătoria religioasă trebuie să țină cont de aceste date. Postul se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Din 25 decembrie, odată cu sărbătoarea Nașterii Domnului, credincioșii revin la alimentația obișnuită.

Maura ANGHEL