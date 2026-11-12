Un vechi internat și o fostă sală de sport, transformate în complex medical de referință pentru Moldova

* planurile, pregătite de Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, în parteneriat cu Primăria Iași, sunt ambițioase: proiectul prevede demolarea parțială a vechiului internat și ridicarea unei clădiri noi * la parter vor fi amenajate două cabinete pentru adulți, două pentru copii și două camere de recoltare a probelor * etajul va găzdui un laborator de genetică medicală, cu spații de cercetare și condiții speciale de puritate a aerului * 98% din cheltuielile eligibile ar urma să fie acoperite din fonduri europene

O transformare spectaculoasă se pregătește în zona Copou, în două clădiri degradate de pe strada Lt. Stoicescu. O proprietate abandonată de ani buni, în care au funcționat o sală de sport și un vechi internat al Liceului cu Program Sportiv, ar putea fi transformată într-un centru medical ultramodern, destinat pacienților cu boli rare. Investiția depășește 11,3 milioane de lei și este pregătită de Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, în parteneriat cu Primăria Iași.

Pe strada Lt. Stoicescu nr. 1, unde clădirile se află într-o stare avansată de degradare, ar urma să fie construit un Centru de expertiză în boli rare, cu ambulatoriu de specialitate și laborator de genetică medicală. Pentru ca proiectul să poată fi realizat, municipalitatea propune retragerea dreptului de administrare deținut de Liceul cu Program Sportiv și transmiterea imobilului către Spitalul „Dr. C. I. Parhon”.

Clădirile nu mai sunt folosite în activitatea didactică din anii 2001-2002, iar liceul și-a dat acordul pentru renunțarea la administrarea proprietății.

Un laborator de genetică medicală și cabinete pentru adulți și copii

Planurile sunt ambițioase: proiectul prevede demolarea parțială a vechiului internat și ridicarea unei clădiri noi, cu păstrarea celor trei fațade principale ale construcției istorice din anii 1920.

La parter vor fi amenajate două cabinete pentru adulți, două pentru copii și două camere de recoltare a probelor. Etajul va găzdui un laborator de genetică medicală, cu spații de cercetare și condiții speciale de puritate a aerului.

98% din cheltuielile eligibile ar urma să fie acoperite din fonduri europene! Finanțarea nerambursabilă solicitată este de peste 10 milioane de lei. Municipiul Iași ar urma să contribuie cu 904.645 de lei, iar spitalul cu aproape 400.000 de lei pentru cheltuielile neeligibile.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 11.330.767,16 lei, TVA inclus.

Proiectul ar putea transforma o proprietate degradată într-un punct important de diagnostic, expertiză și cercetare pentru pacienții cu boli rare din întreaga regiune a Moldovei. Carmen DEACONU