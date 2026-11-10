* trei sportivi, trei titluri mondiale la kickboxing * Narcis Maxinoaiei, Sergiu Iancu și Alexia Lupu au cucerit titlurile la Campionatul Mondial XFC 2026 din Italia

Trei copii din zona Hârlău–Scobinți au reușit o performanță remarcabilă la kickboxing. Plecați în Italia pentru a participa la XFC World Championship 2026, toți trei s-au întors campioni mondiali, potrivit antrenorului lor. Competiția s-a desfășurat între 5 și 8 noiembrie, la Pomezia, în apropiere de Roma.

Trei sportivi, trei titluri mondiale

Antrenați de Marius Liviu Vornicu, copiii au obținut fiecare câte un titlu mondial, după meciuri pe care antrenorul le-a descris drept extraordinare. „Kick box de la Roma unde am participat cu 3 sportivi, toți ieșind campioni mondiali, făcând niște meciuri extraordinare! Ei sunt: Maxinoaiei Narcis, Iancu Sergiu și Lupu Alexia! Sunt tare mândru de voi, copii! Mulțumim tuturor acelora care ne sunt alături și au încredere în noi!”, a transmis Marius Liviu Vornicu, într-un mesaj publicat după încheierea competiției.

Bilanțul delegației ieșene este unul fără înfrângere în lupta pentru titlurile obținute: trei sportivi înscriși, trei campioni mondiali. Este o performanță care aduce în atenție activitatea cluburilor de kickboxing din Hârlău și Scobinți, dar și munca unor copii care au ajuns să concureze pe o scenă internațională.

Campionatul Mondial XFC a reunit mai multe discipline de contact

XFC World Championship 2026 s-a desfășurat în perioada 5–8 noiembrie, în complexul Roman Sport City din Pomezia, lângă Roma. Evenimentul, organizat sub egida XFC Xtreme Fighter Champion și cu patronajul organizației sportive italiene ASI, a inclus întreceri de kickboxing, Muay Thai, MMA, box, grappling și alte discipline.

Organizatorii au amenajat patru ringuri, două cuști de luptă și un tatami. Competiția a fost deschisă inclusiv sportivilor cu vârste începând de la zece ani, oferind tinerilor practicanți ai sporturilor de contact posibilitatea de a concura la nivel internațional.

Pentru reprezentanții cluburilor din nord-vestul județului Iași, participarea a însemnat mai mult decât o deplasare sportivă. Cei trei copii au intrat în competiție alături de sportivi din alte țări și au reușit să obțină titlurile mondiale XFC.

Categoriile de vârstă și greutate, numărul meciurilor disputate și adversarii celor trei campioni nu au fost precizate în mesajul public al antrenorului.

Narcis Maxinoaiei, Sergiu Iancu și Alexia Lupu sunt, astfel, trei noi nume ale sportului ieșean care merită cunoscute. Au plecat dintr-o comunitate mică, au concurat la Roma și s-au întors cu trei titluri mondiale XFC. O performanță care aduce Hârlăul și Scobințiul pe harta internațională a sporturilor de contact.

Maura ANGHEL