* Teatrul „Luceafărul” din Iași reia proiectul „Teatrul trece Bacul”, prin care operele literare studiate la școală sunt aduse pe scenă * prima reprezentație din noua stagiune va fi „Alexandru Lăpușneanul”

Pregătirea pentru Bacalaureat poate începe și dintr-un fotoliu de spectator. La Iași, actorii Teatrului „LuceafărulȚ le propun liceenilor o altă modalitate de a înțelege literatura română, transformând operele studiate la clasă în spectacole de teatru. Proiectul „Teatrul trece Bacul” revine joi, 12 noiembrie 2026, de la ora 17.30, cu „Alexandru Lăpușneanul”, după nuvela lui Costache Negruzzi. Inițiativa le oferă adolescenților posibilitatea de a descoperi personajele, conflictele și semnificațiile textelor literare dincolo de comentariile memorate pentru examen.

Literatura de Bacalaureat, explicată prin teatru

Lansat în ianuarie 2025, la inițiativa teatrologului Oltița Cîntec, managerul teatrului, programul urmărește apropierea elevilor de operele autorilor canonici studiați la limba și literatura română. Spectacolele nu înlocuiesc lectura sau pregătirea școlară, ci oferă un instrument suplimentar de înțelegere și interpretare a textelor.

„Proiectul nostru nu garantează o notă mare la examen, nici promovarea lui, dar e foarte util ca demers de sprijin pentru elevii din anii de final de liceu, de apropiere a acestora de operele canonice prin intermediul teatrului”, precizează Oltița Cîntec.

Propunerea artistică merge dincolo de simpla prezentare a unor fragmente literare. Unele montări sunt construite în jurul lecturii performative, în timp ce altele folosesc mijloace teatrale mai elaborate. În toate cazurile, textul original rămâne punctul de plecare, iar elevii sunt invitați să descopere sensurile operei prin jocul actorilor și prin interpretarea scenică.

„Alexandru Lăpușneanul”, o poveste veche pentru adolescenții de astăzi

Prima reprezentație a noii stagiuni aduce în atenție nuvela istorică a lui Costache Negruzzi. Regizorul Tudor Nicorici a urmărit să construiască o legătură între universul literar al secolului al XIX-lea și preocupările tinerilor din prezent.

„Cred că mulți dintre noi ne-am simțit la un moment dat înstrăinați de anumite lecturi școlare, în sensul în care poate era prea dificil să legăm acel univers ficțional de universul nostru personal – cu atât mai mult în perioada adolescenței. Din acest motiv, am găsit că cel mai important aspect în montarea cu Alexandru Lăpușneanul trebuia să fie puntea asta, să leg cumva o poveste scrisă acum două sute de ani de timpul pe care îl trăim noi acum”, precizează Tudor Nicorici.

Patru opere literare, transformate în spectacole

Proiectul cuprinde în prezent patru titluri importante din literatura română: „Ion”, după Liviu Rebreanu, „Moara cu noroc”, după Ioan Slavici, „Iona”, de Marin Sorescu, și „Alexandru Lăpușneanul”, după Costache Negruzzi. Repertoriul urmează să fie extins în 2027, cu noi producții dedicate liceenilor.

Fiecare întâlnire este organizată după modelul unei ore de curs. Spectacolul durează aproximativ 40 de minute, iar următoarele 10 minute sunt rezervate dialogului dintre elevi și echipa artistică. Adolescenții pot discuta despre caracterizarea personajelor, conflictele din opere, modalitățile de transpunere scenică și relevanța textelor pentru societatea actuală.

Reprezentațiile pot fi organizate atât la sediul Teatrului „Luceafărul”, cât și în spații neconvenționale, în funcție de solicitările primite. Profesorii care doresc să participe cu grupuri de elevi pot contacta telefonic instituția pentru programări. Biletele pentru spectacolele deja anunțate sunt disponibile online și la casa de bilete.

Prin acest proiect, teatrul devine un partener al școlii, iar pregătirea pentru Bacalaureat capătă și o dimensiune culturală. În loc să rămână doar nume și personaje din comentariile literare, eroii operelor studiate prind viață în fața elevilor, oferindu-le o altă cale de a înțelege literatura.

Maura ANGHEL