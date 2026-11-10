* cele trei reprezentații ale spectacolului „Cenușăreasa”, programate pentru 21, 22 și 24 noiembrie, au rămas fără bilete * Opera Națională Română Iași a decis să programeze o avanpremieră, pe 20 noiembrie, pentru a răspunde cererii publicului

Interesul pentru prima premieră a stagiunii 2026–2027 a schimbat programul Operei din Iași. Cum biletele pentru toate cele trei reprezentații ale spectacolului „Cenușăreasa”, de Gioachino Rossini, s-au epuizat, instituția a anunțat o avanpremieră vineri, 20 noiembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare. Biletele sunt puse în vânzare marți, 10 noiembrie, la ora 12:00, atât online, cât și la Agenția Operei.

Trei seri cu biletele epuizate înainte de premieră

Spectacolul „La Cenerentola” urma să aibă prima întâlnire cu publicul pe 21 noiembrie, urmată de alte două reprezentații, pe 22 și 24 noiembrie. Toate au ajuns să aibă casa închisă înainte de ridicarea cortinei. Cererea a determinat conducerea instituției să suplimenteze programul cu o seară, plasată chiar înaintea premierei oficiale.

Avanpremiera din 20 noiembrie nu înlocuiește niciuna dintre reprezentațiile deja anunțate. Spectatorii care nu au reușit să cumpere bilete pentru cele trei date inițiale primesc astfel încă o posibilitate de a vedea noua producție.

Pentru Opera ieșeană, programarea a patru reprezentații într-un interval de cinci zile este un semnal al interesului pentru repertoriul liric. Este și una dintre primele consecințe concrete ale cererii publicului în stagiunea aniversară: o seară adăugată programului, nu doar o promisiune privind reluarea ulterioară a spectacolului.

O „Cenușăreasă” fără baghetă magică

Opera comică a lui Rossini reia povestea cunoscută a tinerei umilite în propria casă, însă o conduce într-o direcție diferită de basmul tradițional. În „La Cenerentola”, transformările nu depind de intervenția unei zâne, ci de deghizări, încurcături și alegeri care pun la încercare caracterul personajelor. În centrul acțiunii se află contrastul dintre aparențe și bunătate, susținut de ritmul alert și virtuozitatea muzicii compozitorului italian.

Noua producție de la Iași este regizată de Cristi Avram, cu scenografia semnată de Maria Eșanu, coregrafia realizată de Mălina Andrei și concepția luminilor aparținându-i lui Lucian Țurcanu. La pupitrul dirijoral se vor afla David Crescenzi și Bogdan Chiroșcă, potrivit informațiilor anunțate de instituție. Distribuțiile reunesc artiști ai Operei cu soliști invitați, alături de Corul, Baletul și Orchestra instituției.

Premiera vine într-un moment special pentru scena lirică ieșeană. În noiembrie 2026, Opera Națională Română Iași împlinește 70 de ani de la primul spectacol, „Tosca”, prezentat pe 3 noiembrie 1956. Instituția a marcat aniversarea prin revenirea la acest titlu, pe 2 și 3 noiembrie, înainte de a aduce în fața publicului noua montare a operei lui Rossini.

Maura ANGHEL