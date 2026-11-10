Iașul devine capitala memoriei și libertății!

* Ana Blandiana, Stéphane Courtois și nume importante ale culturii românești, la Gala Corneliu Coposu

Două zile de dezbateri, invitați de prestigiu și un concert extraordinar transformă Iașul într-un punct de întâlnire al culturii, istoriei și valorilor democratice! Începe cea de-a IX-a ediție a Galei Corneliu Coposu, un eveniment de amploare desfășurat pe 10 și 11 noiembrie, sub tema „Memorie și Identitate”. Printre invitații de marcă se numără scriitoarea Ana Blandiana, istoricul francez Stéphane Courtois și soprana Leontina Văduva.

Organizată de Fundația Corneliu Coposu, manifestarea aduce în fața publicului istorici, universitari, jurnaliști, scriitori și artiști, într-un program dedicat memoriei istorice, libertății, pluralismului și responsabilității civice.

Prima întâlnire are loc marți, 10 noiembrie, de la ora 11:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Dezbaterea „Cultura pluralismului și binele comun” îi reunește pe Marina Constantinescu, Liviu-George Maha, Ioan Stanomir, Alexandru Gussi și Florea Ioncioaia. Discuția va fi moderată de jurnalistul Cristian Pătrășconiu.

Miercuri, 11 noiembrie, tot de la ora 11:00, aceeași sală găzduiește o dezbatere cu o temă de actualitate internațională: „Lecția memoriei și a istoriei în combaterea amenințării lui Putin asupra lumii libere”. Ana Blandiana, istoricul Stéphane Courtois, avocatul Alexandru Postica și cercetătorul Dorin Dobrincu vor discuta despre lecțiile totalitarismului și apărarea valorilor lumii libere.

Concert de gală la Teatrul Național din Iași

Momentul culminant este programat miercuri seară, de la ora 19:00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Istoricul Stéphane Courtois și scriitoarea Ana Blandiana vor participa la o întâlnire culturală specială, urmată de concertul „Bella voce, Bella musica”, susținut de soprana Leontina Văduva, acompaniată la pian de Cătălin Răducanu. Evenimentul va fi prezentat de Marina Constantinescu.

Biletele sunt disponibile pe entertix.ro, myticket.ro și la casieria teatrului. Seara susține proiectul caritabil Memorialul „Eroi pe fronturi paralele”.

Ieșenii pot vizita și expoziția stradală „Corneliu Coposu, o viață întreagă pentru principii și valori”, deschisă până pe 20 noiembrie, la Galeria de Artă „La Gard”, în Parcul Copou.

Accesul la cele două dezbateri de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Prin această ediție, Gala Corneliu Coposu readuce în atenția publicului moștenirea Seniorului și valorile pentru care acesta a luptat: libertatea, demnitatea, credința și respectul pentru adevăr. La Iași, memoria trecutului devine, timp de două zile, o dezbatere despre viitor. Carmen DEACONU