Lovitură uriașă pentru 16 comune din Iași. PSD vrea să le desființeze prin comasare

Reformă administrativă explozivă pregătită de PSD, cu efecte directe asupra județului Iași. Toate comunele cu mai puțin de 3.000 de locuitori ar putea fi comasate, iar localitățile care nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori ar putea pierde statutul de oraș și ar putea deveni comune. Planul anunțat de social-democrați ar putea schimba radical harta administrativă a României și ar putea lăsa fără funcții între 15.000 și 18.000 de aleși locali, începând cu anul 2028.

În județul Iași, nu mai puțin de 16 comune se află sub pragul de 3.000 de locuitori și ar putea intra în vizorul acestei reforme. Printre ele se numără Gorban, cu 2.983 de locuitori, Coarnele Caprei – 2.843, Alexandru Ioan Cuza – 2.763, Hărmănești și Dolhești – câte 2.590 de locuitori, dar și Dobrovăț, cu numai 2.157 de locuitori.

Lista continuă cu Heleșteni (2.424), Ciohorăni (1.886), Costești (1.773), Românești (1.656), Mădârjac (1.621), Ipatele (1.584), Grozești (1.582), Roșcani (1.550), Drăgușeni (1.436) și Cucuteni, care are doar 1.346 de locuitori.

PSD nu mai vrea comasări doar de bunăvoie

Dragoș Benea, vicepreședinte al partidului și coordonator al grupului de lucru pentru reforma administrativ-teritorială, a anunțat că social-democrații pregătesc mai multe scenarii, unul dintre acestea prevăzând comasarea obligatorie a tuturor comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

„Aproape 1.700 de comune sunt cu populație până în 3.000 de locuitori. Ele vor trebui să se comaseze”, a declarat Dragoș Benea, care a precizat că analiza ar trebui să se bazeze pe populația rezidentă raportată de Institutul Național de Statistică, nu pe datele recensământului.

Nici orașele mici nu scapă! Localitățile care au coborât sub pragul legal de 10.000 de locuitori ar putea fi comasate sau retrogradate la statutul de comună. Practic, reforma ar putea duce la dispariția unor primării și la redesenarea radicală a administrației locale.

Între 15.000 și 18.000 de aleși locali ar putea rămâne fără funcții după 2028! În această categorie intră primari, viceprimari și consilieri locali.

Social-democratul recunoaște că proiectul va provoca o opoziție puternică inclusiv în propriul partid, deoarece primarii și formațiunile politice vor pierde funcții și influență. „Toți primarii se vor opune, toate partidele vor avea de pierdut, PSD cel mai mult. Nu sunt naiv. Dar e nevoie de reforma aceasta”, a afirmat Benea.

Mai mult, PSD se delimitează de varianta Ministerului Dezvoltării, care mizează pe comasarea voluntară a localităților. Social-democrații cer ca Guvernul condus de Luca Niculescu să își asume răspunderea în Parlament pentru reforma propusă de partid.

Deocamdată, comasarea nu este adoptată, iar cele 16 comune ieșene nu sunt desființate. Dacă planul va deveni lege, însă, administrația locală din județul Iași ar putea trece prin una dintre cele mai radicale restructurări din ultimele decenii.

Carmen DEACONU