Facturile îi împing pe ieșeni spre panouri fotovoltaice. Sute de noi prosumatori într-o lună

Tot mai mulți ieșeni renunță la statutul de simpli consumatori și devin producători de electricitate, după ce și-au instalat panouri fotovoltaice pe case, terenuri sau clădiri comerciale. Cifrele oficiale publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) arată o creștere spectaculoasă: în numai o lună, județul Iași a câștigat 276 de prosumatori, iar puterea totală instalată a crescut cu 4,55 MW. Fenomenul ia amploare, iar energia produsă de gospodării și companii devine tot mai importantă în peisajul energetic local.

La 1 septembrie 2026, județul Iași avea 12.120 de prosumatori, față de 11.844 la început de august. Dintre aceștia, 11.177 sunt persoane fizice și 943 sunt persoane juridice. Practic, mii de familii au investit în panouri fotovoltaice și încearcă să-și reducă dependența de energia cumpărată din rețea, în timp ce tot mai multe firme își dezvoltă propriile capacități de producție.

Salt de 4,55 MW într-o singură lună!

Și mai spectaculoasă este evoluția puterii instalate. Dacă la finalul lunii iulie sistemele prosumatorilor ieșeni însumau 133,27 MW, la 31 august capacitatea ajunsese la 137,82 MW. Este un salt de 4,55 MW într-o singură lună! Din această capacitate, 75,05 MW aparțin persoanelor fizice, iar 62,77 MW sunt instalați de persoane juridice. Cu alte cuvinte, companiile reprezintă o parte relativ mică din numărul total de prosumatori, dar contribuția lor la producția potențială de energie este impresionantă.

Iașul se află printre județele fruntașe ale României! Cu 12.120 de prosumatori, ocupă locul al zecelea la nivel național, într-un clasament dominat de Ilfov, cu 21.647 de prosumatori, Timiș, cu 18.262, și Bihor, cu 17.637. Iașul depășește județe precum Constanța, Brașov, București și Bacău, confirmând interesul tot mai mare pentru energia regenerabilă.

Dar adevărata explozie se vede la nivelul întregii țări. România a ajuns la 385.791 de prosumatori la sfârșitul lunii august, cu 12.542 mai mulți decât în iulie. Puterea totală instalată a urcat la 4.281,86 MW, față de 4.148,86 MW cu o lună înainte. Practic, într-un singur interval de 31 de zile, capacitatea sistemelor prosumatorilor a crescut cu aproximativ 133 MW.

151.040 prosumatori cu baterii de stocare

Un alt fenomen care accelerează este instalarea bateriilor de stocare. La nivel național, numărul prosumatorilor care au asemenea echipamente a crescut de la 139.967 în iulie la 151.040 în august. Asta înseamnă încă 11.073 de instalații de stocare într-o singură lună. Bateriile permit păstrarea energiei produse în timpul zilei și utilizarea ei seara sau atunci când panourile nu mai generează suficientă electricitate.

Energia solară începe să schimbe radical relația românilor cu facturile la electricitate! Iașul participă din plin la această transformare, iar cele peste 12.000 de instalații racordate la rețea demonstrează că investițiile în panouri fotovoltaice nu mai sunt o modă, ci o tendință tot mai puternică. Totuși, puterea instalată nu trebuie confundată cu energia efectiv produsă: cantitatea de electricitate generată depinde de vreme, anotimp, orientarea panourilor și condițiile de funcționare.

Daniel BACIU