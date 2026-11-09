* Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” pregătește o achiziție de produse lactate pentru 14 unități, pe o perioadă de 12 luni * valoarea estimată depășește 664.000 de lei, în timp ce costul hranei devine o cheltuială tot mai importantă pentru familiile cu copii mici

Lapte, iaurt, unt, smântână și brânzeturi de peste 664.000 de lei. Aceasta este valoarea achiziției lansate de Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria”, care trebuie să asigure aprovizionarea unităților din subordine pentru următoarele 12 luni. Contractul ridică însă o întrebare mai importantă decât suma licitată: cât costă, în realitate, alimentația zilnică a unui copil și cât suportă părinții?

Suma reprezintă numai bugetul estimat pentru lactate, nu întreaga cheltuială cu alimentația copiilor. La aceasta se adaugă carnea, ouăle, legumele, fructele, produsele de panificație și celelalte ingrediente necesare pregătirii meniurilor.

În 2026, aceeași instituție a încheiat contracte de aproximativ 670.000 de lei pentru fructe și legume, 564.000 de lei pentru carne, preparate din carne și ouă și 504.000 de lei pentru alte produse alimentare. Valorile arată dimensiunea aprovizionării, fără a reprezenta automat cheltuiala efectivă pentru un an calendaristic.

licitații publice

Din februarie 2026, alocația zilnică de hrană stabilită prin legislația națională pentru copiii din creșe și alte unități de educație timpurie este de 32 de lei. La 20 de zile de prezență, această valoare înseamnă 640 de lei pentru un copil.

Potrivit metodologiei de funcționare a creșelor, contribuția lunară a părinților se calculează în funcție de zilele efective de prezență. Prin urmare, trebuie făcută distincția între valoarea alimentelor cumpărate, costul hranei consumate și suma încasată de la familii.

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La privat, numai masa poate ajunge la 500 de lei lunar

Diferențele față de sistemul privat sunt relevante pentru bugetul părinților. De exemplu, în oferta publicată pentru anul școlar 2025–2026, unitatea privată EVISS din Iași afișează o taxă de creșă de 1.800 de lei lunar, la care se adaugă 25 de lei pe zi pentru masă. Pentru 20 de zile, alimentația ajunge la 500 de lei, iar costul total la 2.300 de lei, fără taxa de înscriere.

Comparația nu este însă una directă. Taxa privată include servicii educaționale și de îngrijire, în timp ce achiziția municipală analizată acoperă exclusiv anumite produse alimentare.

Dincolo de valoarea contractului, miza achiziției ieșene rămâne raportul dintre preț, cantitate și calitate. Datele privind numărul copiilor hrăniți, prețurile unitare și meniurile efective ar permite calcularea costului zilnic real și verificarea modului în care sunt cheltuiți banii destinați alimentației celor mici.

Dan DIMA