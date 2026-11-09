Taximetriștii, șoferii indisciplinați și comercianții de animale, luați la bani mărunți!

Acțiune în forță a polițiștilor ieșeni, care au împânzit orașul și au luat la verificat taximetriștii, șoferii care nu respectă regulile de circulație și comercianții de animale din piețe! În doar două zile, oamenii legii au aplicat zeci de amenzi, au reținut permise și au retras certificate de înmatriculare. Nici cei care vând animale în Piața Dacia nu au scăpat de controale!

Prima razie a avut loc pe 7 noiembrie, când polițiștii Biroului Rutier au verificat transportatorii de persoane în regim taxi, în regim de închiriere și transport alternativ. Au fost trase pe dreapta 33 de autovehicule și au fost efectuate 26 de testări alcoolscopice. Bilanțul a fost usturător: 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 15.123 de lei, două permise reținute și șase certificate de înmatriculare retrase!

A doua zi, polițiștii au ieșit din nou pe străzi, de această dată cu ochii pe șoferii care nu acordă prioritate. Au fost verificate 16 mașini, efectuate 75 de testări alcoolscopice și aplicate 27 de amenzi, în valoare de 18.610 lei. Două persoane au rămas fără permis, iar un certificat de înmatriculare a fost retras.

Printre cei prinși pe picior greșit se află un bărbat de 39 de ani, din Suceava, care, într-o intersecție din Iași, nu a acordat prioritate unui vehicul aflat pe drumul prioritar. A fost amendat și a rămas fără permis pentru 60 de zile!

Nici comercianții de animale nu au scăpat!

Polițiștii de la Protecția Animalelor au descins în Piața Dacia, unde au verificat condițiile în care erau ținute animalele scoase la vânzare. Oamenii legii au legitimat 20 de persoane și au aplicat cinci sancțiuni, trei conform Legii protecției animalelor și două în baza HG 984/2005. În plus, au fost împărțite 70 de materiale informative privind obligațiile deținătorilor de animale, inclusiv cele referitoare la adăpostirea și îngrijirea acestora în sezonul rece.

În total, numai pe linie rutieră, polițiștii au aplicat 58 de amenzi, în valoare de 33.733 de lei, au reținut patru permise și au retras șapte certificate de înmatriculare. Weekendul a fost, așadar, unul deloc liniștit pentru cei care au încălcat legea! Andrei TURCU