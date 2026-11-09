„Geamănul digital” al Iașului, în cursa pentru titlul național

* potrivit Primăriei Iași, proiectul presupune realizarea primului model 3D de înaltă rezoluție al municipiului, un adevărat „geamăn digital” care va permite specialiștilor să simuleze dezvoltarea urbană, să facă analize complexe și să pregătească mult mai precis viitoarele investiții

Iașul vrea să dea lovitura la nivel național cu un proiect de ultimă generație! „Iași Digital Twin”, inițiativa prin care Primăria construiește o copie digitală tridimensională a orașului și pregătește integrarea inteligenței artificiale în administrație, a intrat în competiția „Gala Inovării în Sectorul Public 2026”, organizată de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Municipalitatea îi cheamă pe ieșeni să voteze proiectul pentru a-l propulsa în clasamentul național!

Votul poate fi acordat aici: https://inovare.gov.ro/competitie-proiecte/65

Potrivit Primăriei Iași, proiectul presupune realizarea primului model 3D de înaltă rezoluție al municipiului, un adevărat „geamăn digital” care va permite specialiștilor să simuleze dezvoltarea urbană, să facă analize complexe și să pregătească mult mai precis viitoarele investiții. Practic, orașul va avea o copie virtuală care ar putea schimba modul în care sunt luate deciziile privind dezvoltarea sa.

Reprezentanții municipalității susțin că proiectul nu consumă bani din bugetul local, fiind finanțat integral din fonduri europene și naționale, prin programele Europa Digitală și PoCIDIF, în cadrul proiectului eDIH-DIZ 2.0. Componenta de colaborare privind inteligența artificială este, de asemenea, gratuită.

Inițiativa reunește specialiști de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Digital Innovation Zone, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Academia Română – Filiala Iași și Academia de Științe a Republicii Moldova. Un grup de lucru transfrontalier analizează inclusiv securitatea cibernetică, etica și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

Primăria anunță că, până în primăvara anului 2027, vor fi realizate Modelul Digital al Terenului și Modelul Digital al Suprafeței Iașului, care vor putea fi integrate cu alte sisteme informatice ale orașului.

Primarul Mihai Chirica susține că această recunoaștere confirmă ambițiile Iașului de a deveni un reper al digitalizării administrației publice și îi îndeamnă pe locuitori să susțină proiectul în competiția națională. Carmen DEACONU