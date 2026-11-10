Ieșean de 72 de ani, prins la volan băut și cu permisul suspendat

Acțiuni în forță ale polițiștilor rutieri din Iași, în ultimele ore. Zeci de abateri au fost descoperite în trafic, 18 șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, iar 16 autovehicule au fost scoase din circulație din cauza problemelor tehnice. Printre cazurile constatate se numără și cel al unui ieșean de 72 de ani, prins la volan pe strada Silvestru, deși avea permisul suspendat!

Polițiștii rutieri au intensificat controalele pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice. În urma verificărilor, 18 conducători auto au fost considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și au rămas fără dreptul de a conduce, pentru perioade stabilite conform legii.

Totodată, 16 autovehicule care nu prezentau siguranță în circulație au fost oprite, iar certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea deficiențelor.

Bărbat de 72 de ani, prins cu permisul suspendat

Un caz aparte a fost înregistrat pe 9 noiembrie, pe strada Silvestru din municipiul Iași. Un bărbat de 72 de ani a fost depistat la volan, deși avea permisul de conducere suspendat. Polițiștii Biroului Rutier Iași au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Șoferul a fost testat și cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru această abatere a fost sancționat contravențional.

Pietonii, în vizorul polițiștilor: 50 de amenzi într-o singură zi

Tot pe 9 noiembrie, polițiștii rutieri ieșeni au organizat o acțiune specială pentru combaterea indisciplinei pietonilor, una dintre cauzele accidentelor rutiere.

Bilanțul controalelor: 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 23.240 de lei. Dintre acestea, 15 au fost aplicate pietonilor care nu au respectat regulile de circulație, două bicicliștilor, iar 33 pentru alte abateri. Polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras șapte certificate de înmatriculare.

Recomandarea autorităților pentru pietoni este să traverseze numai prin locurile permise, să respecte semnalizarea rutieră și să evite folosirea telefonului mobil în timpul traversării. Vizibilitatea și atenția pot face diferența dintre un drum fără incidente și o tragedie. Andrei TURCU