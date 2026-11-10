* o candidată a primit nota 2,66 pentru două funcții de director, la Școala Gimnazială din Butea și la Școala Gimnazială din Șcheia, fiind declarată respinsă în ambele cazuri * un alt candidat, pentru conducerea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară din Țibana, a obținut doar 3,56 și a fost, de asemenea, respins * respins a fost și candidatul pentru funcțiile de director și director adjunct la Școala Gimnazială Lespezi, care a obținut nota 3,88 în ambele cazuri!

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ ieșene scoate la iveală rezultate spectaculoase. În timp ce mai mulți candidați au obținut nota maximă, de 10, alții au înregistrat punctaje extrem de mici și au fost declarați respinși în etapa de evaluare administrativă a proiectului managerial, desfășurată în cadrul probei de interviu.

Lista finală a notelor, publicată astăzi de ISJ Iași, cuprinde rezultate pentru școli și licee din municipiul Iași, dar și din localitățile județului. Printre instituțiile pentru care au fost evaluate candidaturi se numără Colegiul Național, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” și Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”.

Performanțe de nota 10 au fost consemnate la Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Școala Gimnazială din Prisăcani, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Gimnazială din Bârnova, Școala Gimnazială Specială din Pașcani, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” și Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”.

Note foarte mari, de 9,90 și peste, au fost obținute și la alte unități de învățământ.

Nu au lipsit însă nici rezultatele care ridică semne de întrebare. O candidată a primit nota 2,66 pentru două funcții de director, la Școala Gimnazială din Butea și la Școala Gimnazială din Șcheia, fiind declarată respinsă în ambele cazuri. Un alt candidat, pentru conducerea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară din Țibana, a obținut doar 3,56 și a fost, de asemenea, respins.

În schimb, majoritatea candidaților incluși în fragmentul publicat au trecut această etapă, cu note care, în numeroase cazuri, depășesc 9. Evaluarea vizează proiectul planului managerial din cadrul probei de interviu, iar rezultatele prezentate nu trebuie confundate cu un clasament final al tuturor candidaților și nici cu anunțarea definitivă a ocupării posturilor.

Carmen DEACONU