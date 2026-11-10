Șoferii din Iași și din regiune, vizați de controale aeriene timp de nouă zile

Șoferii care circulă pe drumurile naționale cu risc ridicat de accidente trebuie să fie cu ochii în patru! Polițiștii rutieri vor supraveghea traficul inclusiv din elicopter, în cadrul unei acțiuni speciale desfășurate în perioada 11–19 noiembrie 2026. Misiunile aeriene vor urmări depistarea celor care încalcă grav regulile de circulație, în special a conducătorilor auto care fac depășiri neregulamentare sau adoptă un comportament agresiv la volan.

Acțiunea va fi organizată de polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, cu sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Elicopterul va survola șoselele naționale considerate cu risc rutier ridicat, pentru monitorizarea traficului și prevenirea accidentelor.

Depășirile neregulamentare, în vizorul polițiștilor

Una dintre principalele ținte ale controalelor va fi reprezentată de șoferii care efectuează depășiri în locuri sau în condiții interzise. O asemenea abatere nu înseamnă doar un pericol major pentru ceilalți participanți la trafic, ci poate aduce și sancțiuni usturătoare.

Conform prevederilor prezentate de polițiști, nerespectarea regulilor privind efectuarea manevrei de depășire se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.297,50 și 1.730 de lei, dar și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Pe lângă depășirile ilegale, agenții vor urmări și comportamentele agresive în trafic, considerate printre cauzele care pot favoriza producerea accidentelor grave.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să adapteze permanent viteza la condițiile meteorologice și de trafic, să evite manevrele riscante și să țină cont de semnalele și indicațiile agenților rutieri.

În următoarele zile, supravegherea nu se va limita la echipajele aflate pe șosele: traficul va fi monitorizat și din aer, iar șoferii care ignoră regulile de circulație riscă să fie depistați și sancționați. Andrei TURCU