* Primăria Plugari caută constructor pentru un complex destinat elevilor, care va include teren de fotbal, pistă de alergare și vestiare

O comună din județul Iași pregătește o investiție de peste 5 milioane de lei în infrastructura sportivă școlară. Primăria Plugari a lansat licitația pentru construirea unei baze sportive aferente Școlii Profesionale din localitate. Contractul are o valoare estimată de 5.240.116 lei, fără TVA.

Teren de fotbal, pistă și vestiare noi

Proiectul este amplasat pe o suprafață de 15.000 de metri pătrați, în intravilanul satului Plugari, la intersecția drumurilor județene DJ 281B și DJ 282B. Elementul central va fi un teren de fotbal cu gazon sintetic, cu suprafața de joc de 90 pe 60 de metri, adică 5.400 de metri pătrați. Suprafața amenajată a sistemului de teren va ajunge la 7.344 de metri pătrați.

Baza va cuprinde și o pistă de alergare de viteză, lungă de 135 de metri, cu trei culoare, o platformă pentru tribune, alei, împrejmuire și instalații pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale. În aceeași investiție intră o clădire nouă pentru vestiare.

În prezent, orele de educație fizică se desfășoară pe un teren neamenajat, fără dotări minimale. Proiectul urmărește să ofere elevilor condiții pentru activități sportive și să reducă diferențele de infrastructură dintre școli.

Finanțarea este prevăzută prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, prioritatea „O regiune educată”, completată cu fonduri de la bugetul local. Contractul de execuție este estimat la 24 de luni.

Dan DIMA