Începe asaltul final la șefia școlilor ieșene

Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat lista unităților de învățământ arondate centrelor de interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere, etapa a II-a, programată în perioada 12–27 noiembrie 2026. Sunt 134 de unități de învățământ și 199 de funcții de conducere pentru care au fost depuse opțiuni!

Trei centre de interviu vor deveni scenele unei competiții care poate schimba conducerile unor școli și licee importante din județ. Candidații vor susține proba la Inspectoratul Școlar Județean Iași, la Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” și la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”.

Lista cuprinde nume sonore din educația ieșeană. Printre instituțiile pentru care sunt vizate funcții de director și director adjunct se numără Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”.

Nici liceele tehnologice și școlile din localitățile județului nu lipsesc din această adevărată hartă a schimbărilor de conducere. Sunt vizate instituții din Pașcani, Hârlău, Miroslava, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Țibănești, Belcești, Răducăneni, Tomești, Holboca și Valea Lupului.

Unele unități au opțiuni atât pentru funcția de director, cât și pentru cea de director adjunct. Există însă și situații spectaculoase: la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului sunt vizate simultan funcția de director și trei funcții de director adjunct! La Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” din Miroslava apar opțiuni pentru director și două funcții de director adjunct, iar la Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu” din Tomești sunt vizate, de asemenea, trei funcții de conducere.

Practic, urmează două săptămâni și jumătate de interviuri, evaluări și emoții pentru cei care vor să preia frâiele școlilor ieșene. Nu este vorba doar despre ocuparea unor posturi, ci despre cine va conduce, în următorii ani, instituții în care învață mii de elevi și lucrează sute de cadre didactice.

Bătălia pentru șefia școlilor ieșene se va întinde până în decembrie

Interviurile – ultima etapă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în școlile ieșene, sunt programate între 12 și 27 noiembrie, iar contestațiile vor putea fi depuse până pe 2 decembrie, în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Verdictul final va fi făcut public pe 9 decembrie. Candidații admiși pentru mai multe funcții își vor exprima opțiunile pe 10 decembrie, iar numirile vor fi comunicate până pe 16 decembrie, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Carmen DEACONU