* elevii Școlii Gimnaziale „B.P. Hasdeu” din Iași s-au alăturat „Săptămânii Toleranței”, o inițiativă a Organizației Salvați Copiii România * activitățile au pus în discuție respectul, acceptarea diferențelor și prevenirea agresiunilor între copii.

Elevii Școlii Gimnaziale „B.P. Hasdeu” din Iași au participat la activități de prevenire a bullyingului, organizate în cadrul campaniei „Săptămâna Toleranței”, derulată între 9 și 13 noiembrie 2026 de Salvați Copiii România. Implicarea școlii a pornit de la inițiativa consilierului școlar, profesoara Manuela Vlasie. „Am participat la jocuri, lecții interactive și activități prin care învățăm să ne respectăm, să ne acceptăm și să fim mai buni unii cu ceilalți. Au prins foarte bine la copii, mai vrem!", a spus prof. înv. Carmen Buburuzanu, coordonatoarea clasei a IV-a B, cunoscută drept Buburuzele.

Lecții despre respect, dincolo de manuale

În locul unor simple recomandări despre cum ar trebui să se comporte, copiii au avut la dispoziție activități educative concepute pentru a discuta despre toleranță, relații sănătoase și rezolvarea pașnică a conflictelor. Școala a ales din oferta de resurse pusă la dispoziție de Salvați Copiii România activitățile pe care le-a putut integra în programul elevilor.

Demersul a urmărit să îi ajute pe copii să înțeleagă că diferențele dintre ei nu reprezintă motive de excludere sau ironie. Felul în care cineva vorbește, învață, se îmbracă ori își exprimă opiniile nu ar trebui să devină pretext pentru umilire. Într-un colectiv, respectul se construiește și prin reacția celor care asistă la o nedreptate, nu doar prin comportamentul celui care o provoacă.

Inițiativa a pus accentul pe acceptarea diversității, fără a confunda toleranța cu acceptarea comportamentelor care îi rănesc pe ceilalți. Această distincție a stat la baza materialelor propuse de organizație: ceea ce este diferit poate îmbogăți grupul, atât timp cât nu afectează drepturile și siguranța altcuiva.

Bullyingul nu se oprește doar cu un avertisment

Participarea elevilor ieșeni s-a înscris într-o campanie națională care le-a oferit profesorilor instrumente practice pentru abordarea conflictelor și prevenirea agresiunilor repetate. Activitățile au fost gândite pentru școli și grădinițe, astfel încât discuțiile despre toleranță să poată fi adaptate vârstei copiilor.

Bullyingul presupune mai mult decât o ceartă izolată. Comportamentele repetate de intimidare, umilire sau excludere pot afecta relațiile dintre elevi și sentimentul lor de siguranță la școală. De aceea, mesajul campaniei nu s-a limitat la îndemnul de a fi „mai buni”, ci a vizat exersarea unor reacții concrete: ascultarea celuilalt, gestionarea dezacordurilor și refuzul de a transforma diferențele în motive de atac.

Pentru Școala „B.P. Hasdeu”, participarea a însemnat includerea prevenției în activitatea educațională, la propunerea consilierului școlar Manuela Vlasie. Nu a fost vorba despre o campanie concepută de școală, ci despre implicarea într-un program național, prin selectarea activităților oferite de organizatori.

În centrul demersului s-a aflat o idee simplă: o școală mai sigură nu se construiește numai prin sancțiuni, ci și prin deprinderi pe care copiii le exersează zi de zi — să asculte, să respecte și să nu rămână indiferenți când un coleg este exclus sau umilit. Maura ANGHEL