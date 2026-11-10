Roșu pe harta agriculturii ieșene. Sateliții au semnalat probleme pe 757 de hectare!

Un nou semnal de alarmă pentru agricultura județului Iași. 139 de fermieri ieșeni figurează în evidențele APIA cu cel puțin o parcelă semnalată cu „cod roșu”, în urma controalelor prin monitorizare din Campania 2026. În total, sunt vizate 223 de parcele, cu o suprafață de 757,67 hectare. Datele, furnizate Ministerul Agriculturii, scot la iveală dimensiunea problemelor întâmpinate de agricultori la verificarea cererilor pentru subvenții.

La nivel național, situația este și mai amplă: 14.503 fermieri au cel puțin o parcelă neconformă, fiind semnalate 22.009 parcele, cu o suprafață totală de aproximativ 90.377 de hectare. Iașul se regăsește astfel printre județele în care există agricultori care trebuie să lămurească neconcordanțele identificate de sistemul de monitorizare.

Codul roșu nu înseamnă automat pierderea subvenției

Codul roșu poate deveni o problemă serioasă pentru fermieri, însă nu înseamnă automat pierderea subvenției. APIA folosește imagini satelitare Sentinel și algoritmi de recunoaștere pentru a verifica culturile declarate și respectarea condițiilor de eligibilitate. Atunci când imaginile nu corespund declarațiilor din cererile de plată, parcela este marcată cu roșu și intră în procedura de clarificare.

Ministerul Agriculturii admite că seceta prelungită poate influența rezultatele sistemului. În anumite zone, lipsa precipitațiilor a afectat culturile și a modificat semnalele analizate de sateliți, ceea ce a dus la marcarea unor parcele ca neconforme. Cu alte cuvinte, o cultură afectată de secetă poate ajunge în atenția sistemului automat, iar fermierul trebuie să demonstreze ce se află, de fapt, pe teren.

Agricultorii pot contesta rezultatele și pot folosi fotografii cu geolocație realizate prin aplicația GeoFoto APIA. În cazul contestațiilor, comisiile județene analizează inclusiv fotografii care dovedesc cultura declarată și procese-verbale de calamitate. Pentru rezultatele finale, contestația trebuie depusă în cel mult 30 de zile de la comunicarea notificării.

Problemele fermierilor nu se opresc la parcelele marcate cu roșu

Ministerul confirmă că, la nivel național, există încă 913 dosare din Campania 2025 pentru care nu a fost acordat sprijinul aferent intervențiilor de dezvoltare rurală. Suma neautorizată se ridică la aproximativ 7,4 milioane de euro. Printre cauzele întârzierilor sunt verificările administrative, clarificările suplimentare și problemele legate de implementarea unor funcționalități informatice.

În paralel, APIA a început plata avansurilor pentru Campania 2026. Numai în prima zi, 16 octombrie, au fost autorizați 103.755 de fermieri, cu plăți totale de peste 124,1 milioane de euro.

La Iași, însă, 139 de agricultori au de clarificat situația unor parcele care însumează peste 757 de hectare. În joc sunt milioane de euro, iar fermierii trebuie să aducă dovezi pentru a-și susține dreptul la subvenții.

Daniel BACIU