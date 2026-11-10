* peste 45.000 de ieșeni sunt înregistrați cu diabet, dar numărul celor care trăiesc fără să știe că sunt bolnavi rămâne necunoscut * Crucea Roșie organizează două acțiuni gratuite de testare a glicemiei

Diabetul poate evolua ani întregi fără simptome evidente, iar diagnosticul apare uneori întâmplător, la un control de rutină. La Iași, două puncte de testare vor fi deschise joi, 12 noiembrie 2026, pentru persoanele care vor să își verifice glicemia și să afle dacă au nevoie de investigații suplimentare.

Peste jumătate dintre cei testați aveau glicemia modificată

Rezultatele unei campanii naționale desfășurate în aprilie 2026 de Crucea Roșie Română arată cât de importantă este depistarea precoce. Mai mult de jumătate dintre participanți au prezentat valori modificate ale glicemiei, iar aproape două treimi aveau exces ponderal sau diferite grade de obezitate. Și mai îngrijorător, aproape jumătate dintre persoanele cu glicemii de peste 200 mg/dl nu urmau un tratament pentru diabet în momentul testării. Totodată, 80% dintre cei cu asemenea valori erau supraponderali sau obezi. Datele nu reprezintă situația întregii populații, dar evidențiază riscurile descoperite în cadrul acțiunilor de screening.

În județul Iași, statisticile indică peste 45.000 de persoane cu diabet. Numărul real ar putea fi mai mare, deoarece boala poate rămâne multă vreme nediagnosticată.

Unde se fac testările gratuite în Iași

Pe 12 noiembrie, ieșenii vor avea acces la două puncte de prevenție: Centrul de Promovare a Sănătății, între orele 09:00 și 17:00, și Moldova Mall, între orele 12:00 și 15:00.

Participanții vor beneficia de măsurarea gratuită a glicemiei, evaluarea riscului de diabet și informații despre prevenirea bolii. Acțiunile sunt incluse în programul „Maratonul Sănătății – Prevenția salvează vieți”, desfășurat la nivel național între 10 și 16 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului.

„Un test făcut la timp poate fi primul pas către prevenirea unor complicații grave”, a declarat Raluca Buzea, manager Programe de Sănătate în cadrul Crucii Roșii Române.

Un rezultat modificat nu înseamnă automat diabet

Diabetul de tip 2 poate evolua fără semne evidente. Setea excesivă, urinările frecvente, oboseala și vederea încețoșată sunt simptome care pot apărea, însă absența lor nu exclude boala. O valoare crescută a glicemiei la testarea rapidă nu stabilește singură diagnosticul. Persoanele cu rezultate suspecte trebuie să se adreseze medicului pentru analize de laborator, inclusiv glicemie à jeun sau hemoglobină glicată (HbA1c). Descoperit târziu, diabetul poate afecta inima, rinichii, vederea și sistemul nervos.

Maura ANGHEL