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Pagina principală Moldova Accident cu trei autoturisme implicate, la Războieni

Accident cu trei autoturisme implicate, la Războieni

Accident cu trei autoturisme implicate, la Războieni

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a mobilizat echipajele de intervenție în localitatea Războieni, comuna Ion Neculce, județul Iași. Pompierii, echipajele medicale și ambulanțele au ajuns de urgență la fața locului, după un apel la numărul 112.

La sosirea salvatorilor, s-a confirmat că trei mașini au fost implicate în coliziune. Din fericire, nu au fost identificate persoane încarcerate. Conducătorii auto au fost evaluați medical la locul accidentului, pentru ca medicii să stabilească dacă au suferit leziuni și dacă este necesar transportul lor la spital.

Intervenția a fost asigurată de o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare și pentru acordarea primului ajutor, precum și de o ambulanță de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos. La fața locului a fost trimis și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Pompierii au luat măsurile specifice pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și asigurarea siguranței în zona accidentului.

Deocamdată, informațiile transmise de echipele de intervenție nu precizează cauza producerii coliziunii și nici dacă vreunul dintre conducătorii auto va avea nevoie de spitalizare. Andrei TURCU

 

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