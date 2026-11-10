* după aproape trei decenii petrecute la Muzeul Etnografic al Moldovei, Marcel Lutic revine în fața publicului cu un volum despre oamenii, meșteșugurile și experiențele care i-au marcat cariera

O viață dedicată cercetării tradițiilor, întâlnirilor cu meșterii populari și păstrării patrimoniului etnografic se regăsește în cartea „Meșter pe ogorul tradiției”, semnată de Marcel Lutic. Volumul va fi lansat vineri, 13 noiembrie 2026, la Iași, într-un eveniment organizat de Muzeul Etnografic al Moldovei. Cartea, apărută la Editura Vasiliana ’98, urmărește atât traseul profesional al autorului, cât și oamenii și întâmplările care i-au marcat activitatea.

27 de ani de muzeu, adunați într-o carte

Marcel Lutic a lucrat la Muzeul Etnografic al Moldovei între 1993 și 2020. În acești 27 de ani a contribuit la cercetarea, valorificarea și promovarea patrimoniului popular. Noua apariție editorială aduce în prim-plan și partea mai puțin vizibilă a acestei profesii: relațiile construite în timp, experiențele personale și întâlnirile care dau sens muncii din spatele exponatelor.

Titlul, „Meșter pe ogorul tradiției”, sugerează legătura dintre cercetător și lumea pe care a studiat-o. Cartea este prezentată ca o incursiune personală în această experiență, nu doar ca o trecere în revistă a activității muzeale.

De la sărbătorile de altădată la meșteșugurile Moldovei

Numele lui Marcel Lutic este legat și de cercetarea calendarului popular. În 2022, la Chișinău, a fost lansată ediția a treia a volumului „Timpul sacru. Sărbătorile de altădată”, o lucrare despre sărbători, credințe și obiceiuri, inclusiv despre tradiții puțin cunoscute sau uitate. Această preocupare completează interesul autorului pentru felul în care comunitățile își transmit patrimoniul de la o generație la alta.

Activitatea sa nu s-a limitat la publicarea de studii. Marcel Lutic a fost implicat și în manifestări dedicate meșterilor populari. Prezentarea oficială a Târgului Meșterilor Populari de la Piatra-Neamț îl menționează printre specialiștii care au evaluat lucrările prezentate la eveniment, în calitatea sa de muzeograf și președinte al Asociației Meșterilor Populari din Moldova.

Legătura directă cu creatorii populari dă o altă dimensiune lansării de la Iași. Dincolo de obiectele păstrate în colecții, patrimoniul înseamnă oameni care cunosc tehnici vechi, le practică și încearcă să le transmită mai departe. În lipsa acestei continuități, multe dintre meșteșuguri riscă să rămână cunoscute doar din documente și exponate.

Volumul va fi prezentat de cercetătoarea științifică Lucia Cireș, doctor în etnologie. Programul include și un moment artistic susținut de Andrei Balan și Simona Mazăre, soliști ai Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” din Iași. Maura ANGHEL