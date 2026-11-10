Peste 8.300 de proiecte eliminate din listele CNI! Ce trebuie să facă primăriile pentru a le salva

* autoritățile locale pot depune din nou documentația, însă trebuie să parcurgă procedura digitală și să se asigure că documentele de urbanism, avizele și acordurile sunt încă valabile * documentația tehnico-economică trebuie, de asemenea, actualizată conform modificărilor legislative și tehnice

8.315 investiții au fost eliminate în acest an de pe listele Companiei Naționale de Investiții (CNI), după ce autoritățile locale nu au reconfirmat, în termenul legal, intenția de a continua proiectele.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 8.315 proiecte din întreaga țară au fost scoase de pe listele-sinteză ale Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. La acestea se adaugă investițiile pentru care lucrările au fost deja recepționate.

Motivul eliminărilor nu a fost lipsa finanțării sau o evaluare negativă a proiectelor, ci neîndeplinirea unei obligații administrative. În urma intrării în vigoare a OUG 87/2025, beneficiarii trebuiau să își reconfirme intenția de realizare a investițiilor prin intermediul platformei digitale investitii.mdlpa.ro. Termenul acordat a fost de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru 2026. Cei care nu au făcut demersurile au fost eliminați automat.

Valoarea totală a investițiilor scoase de pe liste nu poate fi stabilită

Ministerul precizează că valoarea fiecărui obiectiv se definitivează abia după aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Un exemplu concret este stadionul Viitorul din Scornicești, pentru care era prevăzut un proiect de modernizare și reabilitare. Investiția fusese inclusă inițial pe lista-sinteză a subprogramului „Complexuri sportive”, alături de aproximativ 750 de alte obiective. CNI susține că a informat Primăria Scornicești încă din 27 ianuarie 2026, însă autoritatea locală nu a făcut demersurile necesare în termen, astfel că proiectul a fost eliminat.

Există totuși o posibilitate de revenire. Autoritățile locale pot depune din nou documentația, însă trebuie să parcurgă procedura digitală și să se asigure că documentele de urbanism, avizele și acordurile sunt încă valabile. Documentația tehnico-economică trebuie, de asemenea, actualizată conform modificărilor legislative și tehnice.

Ministerul subliniază că eliminările au fost făcute exclusiv în baza prevederilor OUG 87/2025, nu din alte considerente. Așadar, mii de investiții au pierdut locul de pe listele CNI din cauza neîndeplinirii procedurii de reconfirmare, iar revenirea lor depinde acum de inițiativa autorităților locale. Daniel BACIU