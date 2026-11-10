Explozie de deținuți, la Iași! Grad de ocupare aproape dublu față de capacitatea normală

Penitenciarul Iași funcționează mult peste capacitatea pentru care a fost proiectat, iar cifrele oficiale prezentate de Ministerul Justiției scot la iveală dimensiunea unei crize care riscă să se agraveze. La 30 septembrie 2026, gradul de ocupare al unității ieșene ajunsese la 162,59%. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de locuri disponibile erau înregistrați peste 162 de deținuți!

Situația de la Iași este alarmantă și plasează unitatea printre cele mai aglomerate din țară. Nici în alte penitenciare lucrurile nu stau mai bine: la Târgu Mureș, gradul de ocupare a ajuns la 176,15%, la Slobozia la 169,15%, iar la Satu Mare la 162,03%.

La nivel național, sistemul penitenciar dispunea, la sfârșitul lunii septembrie, de numai 23.074 de locuri de cazare, calculate potrivit standardului de minimum patru metri pătrați pentru fiecare persoană privată de libertate.

Suprapopularea a devenit una dintre cele mai grave probleme ale administrației penitenciare, iar autoritățile promit investiții consistente pentru a încerca să o țină sub control.

La Iași se investesc peste 6 milioane de euro, dar termenul este 2028!

Soluția anunțată pentru Penitenciarul Iași presupune consolidarea, modernizarea și extinderea spațiilor de detenție din Corpul A. Proiectul vizează modernizarea a 240 de locuri, investiția fiind estimată la aproximativ 6,12 milioane de euro. Pentru finalizarea lucrărilor mai sunt necesare fonduri estimate la 5,65 milioane de euro.

Contractul de execuție a fost atribuit, iar obiectivul se află în curs de realizare. Termenul estimat pentru finalizarea investiției este decembrie 2028. Până atunci, însă, supraaglomerarea rămâne o problemă majoră pentru unitatea ieșeană.

7.559 de locuri noi în toată România, până în 2030

Ministerul Justiției a prezentat un plan de acțiune pentru perioada 2026-2030, care prevede construirea a 7.559 de locuri noi de detenție și modernizarea altor 2.211 locuri existente. Prima etapă, programată pentru 2028, ar urma să aducă 4.502 locuri noi și modernizarea a 401 locuri. Până în 2030 sunt prevăzute încă 3.057 de locuri noi și modernizarea altor 1.810.

Programul include investiții în penitenciare din întreaga țară, dar și construirea unor unități noi la Unguriu și Berceni. Cele două obiective vor avea împreună 1.900 de locuri de cazare.

Nu sunt suficienți nici angajații! 3.008 posturi vacante în sistem

Criza penitenciarelor nu se oprește la lipsa spațiilor. Administrația Națională a Penitenciarelor avea, la 30 septembrie 2026, nu mai puțin de 3.008 posturi vacante din totalul de 16.041 prevăzute în organigramă. Dintre acestea, 1.149 erau posturi de ofițeri și 1.814 de agenți.

Pentru a putea operaționaliza noile spații de detenție, ANP a promovat un proiect de suplimentare a personalului cu încă 1.600 de posturi. Documentul a fost înaintat Ministerului Justiției pentru includerea în Planul Anual de Lucru al Guvernului. Ocuparea efectivă a posturilor va depinde însă de aprobarea fondurilor bugetare și de organizarea concursurilor.

Până la materializarea promisiunilor, cifrele de la Iași rămân un semnal de alarmă: un grad de ocupare de 162,59%, 240 de locuri care urmează să fie modernizate și un termen de finalizare împins până la sfârșitul anului 2028.

Daniel BACIU