* diferențele dintre localitățile județului Iași au devenit evidente în statisticile oficiale ale șomajului * în timp ce unele comune aveau doar câteva zeci de persoane fără loc de muncă în evidențe, Lungani a ajuns la 787 de șomeri, un număr apropiat de cel înregistrat în municipiul Iași

O singură comună din județul Iași concentra 8,18% din totalul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii septembrie 2026. Lungani avea 787 de persoane în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, față de 1.061 în municipiul Iași. Datele ANOFM au scos la iveală diferențe considerabile între comunitățile rurale și localitățile dezvoltate economic din jurul municipiului.

Lungani, comuna cu cei mai mulți șomeri din județ

La 30 septembrie 2026, în județul Iași erau înregistrați 9.620 de șomeri. Dintre aceștia, 787 proveneau din comuna Lungani, care concentra singură 8,18% din totalul județean. Numărul era cu atât mai relevant cu cât întreg municipiul Iași, cu o populație incomparabil mai mare, avea 1.061 de șomeri înregistrați.

Lungani ocupa primul loc între comunele județului după numărul persoanelor aflate în evidențele AJOFM. Dintre cei 787 de șomeri, 328 erau femei.

Pe următoarele poziții se situau Todirești, cu 346 de persoane, și Sirețel, cu 307. În comuna Țibana erau înregistrați 202 șomeri, în timp ce Moțca și Brăești aveau câte 199. La Țibănești figurau 191 de persoane fără loc de muncă, iar la Stolniceni-Prăjescu, 174.

Cifrele au arătat că problema șomajului nu era distribuită uniform în județ. Unele comunități rurale concentrau sute de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în timp ce altele raportau efective mult mai reduse.

La Valea Lupului erau 38 de șomeri, la Miroslava – 122

Contrastul a devenit evident în localitățile din apropierea municipiului Iași. Comuna Miroslava avea 122 de șomeri înregistrați, Valea Lupului – 38, Rediu – 34, Bârnova – 30, iar Aroneanu – numai 19.

La polul opus față de Lungani, comuna Țuțora avea doar șapte persoane în evidențele AJOFM. În Vlădeni erau 12 șomeri, iar în Roșcani, 13.

Datele AJOFM Iași au confirmat concentrarea șomajului în mediul rural. Din totalul celor 9.620 de persoane înregistrate, 7.875 locuiau la sate, iar numai 1.745 în mediul urban. Practic, aproape patru din cinci șomeri proveneau din comunele județului.

O altă diferență importantă a fost legată de indemnizațiile de șomaj. Numai 1.560 de persoane primeau acest sprijin financiar, în timp ce 8.060 figurau ca șomeri neindemnizați. Astfel, peste 83% dintre persoanele înregistrate nu beneficiau de indemnizație, deși aveau acces la serviciile gratuite de ocupare.

Rata șomajului înregistrat la nivelul județului ajunsese la 3,44%, în scădere cu 0,05 puncte procentuale față de august 2026. Reducerea indicatorului general nu a schimbat însă imaginea diferențelor dintre localități. Dan DIMA