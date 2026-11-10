Liberalii cer Guvernului să blocheze numirea lui Florin Boca în funcția de prefect de Iași

Liberalii ieșeni cer Guvernului să amâne numirea lui Florin Boca, președintele Organizației Municipale PSD Iași, în funcția de prefect al județului, până la clarificarea scandalului de pe strada Păcurari. Solicitarea vine după ce Direcția Județeană pentru Cultură Iași a sesizat Poliția, acuzând distrugerea unor complexe arheologice în timpul lucrărilor la un proiect imobiliar asociat cu liderul social-democrat.

Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, atrage atenția că un om vehiculat pentru conducerea Prefecturii trebuie să ofere explicații în legătură cu această situație înainte de o eventuală numire. Instituția condusă de prefect are, printre atribuții, verificarea legalității actelor emise de autoritățile locale.

Potrivit unui răspuns oficial al Direcției Județene pentru Cultură, pe șantierul de pe strada Păcurari nr. 71–75 bis s-au executat săpături, s-au realizat piloți forați și s-a turnat beton înainte de finalizarea cercetării arheologice preventive. Mai mult, în groapa de fundare nu se mai păstrau complexele arheologice consemnate în documentația avizată. Pe 13 octombrie 2026, instituția a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Controversa are și o componentă politică. PUZ-ul proiectului a fost aprobat în 2020, când Florin Boca era consilier local PSD, iar printre beneficiarii investiției se afla o firmă administrată de sora acestuia, potrivit informațiilor apărute în presa locală.

Liberalii solicită amânarea oricărei decizii privind numirea lui Boca până la lămurirea cazului, oprirea lucrărilor în zona monumentelor istorice, publicarea concluziilor Comisiei Naționale de Arheologie și explicații publice din partea liderului PSD privind legăturile sale și ale familiei cu investiția. „Un om care va trebui să dea explicații Poliției despre un șantier nu poate conduce instituția care veghează la respectarea legii în județul Iași”, este mesajul transmis de Alexandru Muraru.

Deocamdată, nu există o concluzie a anchetatorilor privind vinovăția celor implicați. Liberalii cer însă ca situația să fie clarificată înainte ca Florin Boca să ajungă în fruntea Prefecturii Iași. Adina MITREA